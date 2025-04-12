https://ria.ru/20250412/kishinev-2010910981.html

Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева

Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 12.04.2025

Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:07:00+03:00

2025-04-12T18:07:00+03:00

2025-04-12T18:16:00+03:00

кишинев

москва

молдавия

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768fbe2b895f61631fddef194f40cd80.jpg

КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что задержан в аэропорту Кишинева после поездки в Москву."Задержан в международном аэропорту города Кишинева", - написал Петрович в своем Telegram-канале.Ранее Петрович публиковал в своем канале заметки об участии в международном форуме "Память Победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html

кишинев

москва

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, москва, молдавия, в мире, россия