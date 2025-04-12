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Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 12.04.2025
Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:07:00+03:00
2025-04-12T18:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что задержан в аэропорту Кишинева после поездки в Москву."Задержан в международном аэропорту города Кишинева", - написал Петрович в своем Telegram-канале.Ранее Петрович публиковал в своем канале заметки об участии в международном форуме "Память Победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html
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кишинев, москва, молдавия, в мире, россия
Кишинев, Москва, Молдавия, В мире, Россия
Главу совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
Главу совета российских соотечественников Петровича задержали в Кишиневе