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Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев - РИА Новости, 12.04.2025
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Культура
 
11:39 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kishev-2010864698.html
Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев
Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев - РИА Новости, 12.04.2025
Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев
Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни, сообщило министерство культуры региона. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:39:00+03:00
2025-04-12T11:39:00+03:00
культура
россия
российская академия художеств
третьяковская галерея
московский музей современного искусства
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни, сообщило министерство культуры региона. "Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 86-м году ушел из жизни выдающийся художник, заслуженный художник РФ, народный художник КБР, академик Российской академии художеств Мухадин Исмаилович Кишев", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кишев провел 50 персональных выставок в России, Англии, Испании, был членом ряда академий, обладателем нескольких золотых медалей европейских художественных академий за вклад в мировое искусство. Произведения Кишева хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе, в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, в культурных центрах Англии, Испании и многих региональных музеях России. "Кишев принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем. Светлая память о Мухадине Исмаиловиче Кишеве навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким", - добавили в министерстве.
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россия, российская академия художеств, третьяковская галерея, московский музей современного искусства
Культура, Россия, Российская академия художеств, Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства
Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев

Заслуженный художник России Мухадин Кишев умер на 86-м году жизни

CC BY-SA 4.0 / Dywana / Заслуженный художник России Мухадин Кишев
Заслуженный художник России Мухадин Кишев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Dywana /
Заслуженный художник России Мухадин Кишев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни, сообщило министерство культуры региона.
«
"Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 86-м году ушел из жизни выдающийся художник, заслуженный художник РФ, народный художник КБР, академик Российской академии художеств Мухадин Исмаилович Кишев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кишев провел 50 персональных выставок в России, Англии, Испании, был членом ряда академий, обладателем нескольких золотых медалей европейских художественных академий за вклад в мировое искусство.
Произведения Кишева хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе, в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, в культурных центрах Англии, Испании и многих региональных музеях России.
"Кишев принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем. Светлая память о Мухадине Исмаиловиче Кишеве навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким", - добавили в министерстве.
 
КультураРоссияРоссийская академия художествТретьяковская галереяМосковский музей современного искусства
 
 
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