https://ria.ru/20250412/kishev-2010864698.html

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев - РИА Новости, 12.04.2025

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев

Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни, сообщило министерство культуры региона. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:39:00+03:00

2025-04-12T11:39:00+03:00

2025-04-12T11:39:00+03:00

культура

россия

российская академия художеств

третьяковская галерея

московский музей современного искусства

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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Заслуженный художник России, народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев скончался на 86-м году жизни, сообщило министерство культуры региона. "Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 86-м году ушел из жизни выдающийся художник, заслуженный художник РФ, народный художник КБР, академик Российской академии художеств Мухадин Исмаилович Кишев", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кишев провел 50 персональных выставок в России, Англии, Испании, был членом ряда академий, обладателем нескольких золотых медалей европейских художественных академий за вклад в мировое искусство. Произведения Кишева хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе, в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, в культурных центрах Англии, Испании и многих региональных музеях России. "Кишев принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем. Светлая память о Мухадине Исмаиловиче Кишеве навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким", - добавили в министерстве.

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, российская академия художеств, третьяковская галерея, московский музей современного искусства