https://ria.ru/20250412/kiev-2010935223.html

Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР

Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025

Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР

Киев активно использует для атак на ЛНР БПЛА украинского производства, о чем свидетельствуют фрагменты сбитых беспилотников, сообщили корреспонденту РИА Новости РИА Новости, 12.04.2025

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Киев активно использует для атак на ЛНР БПЛА украинского производства, о чем свидетельствуют фрагменты сбитых беспилотников, сообщили корреспонденту РИА Новости представитель Военной комендатуры по ЛНР. В пятницу в силовых структурах сообщили агентству о том, что силы ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску. "Исходя из обнаруженных обломков, предварительно Киев использовал для нанесения удара украинский ударный беспилотник самолетного типа PD-2, дальность полета которого составляет до 1,1 тысячи километров", - сообщил представитель военной комендатуры. Он уточнил, что в последнее время большая часть сбитых в данном районе БПЛА произведены в Украине.

https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html

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киев

луганская народная республика

луганск

украина

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