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Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kiev-2010935223.html
Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР
Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025
Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР
Киев активно использует для атак на ЛНР БПЛА украинского производства, о чем свидетельствуют фрагменты сбитых беспилотников, сообщили корреспонденту РИА Новости РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:16:00+03:00
2025-04-12T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
луганск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Киев активно использует для атак на ЛНР БПЛА украинского производства, о чем свидетельствуют фрагменты сбитых беспилотников, сообщили корреспонденту РИА Новости представитель Военной комендатуры по ЛНР. В пятницу в силовых структурах сообщили агентству о том, что силы ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску. "Исходя из обнаруженных обломков, предварительно Киев использовал для нанесения удара украинский ударный беспилотник самолетного типа PD-2, дальность полета которого составляет до 1,1 тысячи километров", - сообщил представитель военной комендатуры. Он уточнил, что в последнее время большая часть сбитых в данном районе БПЛА произведены в Украине.
https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html
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киев
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киев, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Киев активно использует дроны украинского производства, заявили в ЛНР

Киев активно использует БПЛА украинского производства для атак на ЛНР

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Киев активно использует для атак на ЛНР БПЛА украинского производства, о чем свидетельствуют фрагменты сбитых беспилотников, сообщили корреспонденту РИА Новости представитель Военной комендатуры по ЛНР.
В пятницу в силовых структурах сообщили агентству о том, что силы ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску.
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"Исходя из обнаруженных обломков, предварительно Киев использовал для нанесения удара украинский ударный беспилотник самолетного типа PD-2, дальность полета которого составляет до 1,1 тысячи километров", - сообщил представитель военной комендатуры.
Он уточнил, что в последнее время большая часть сбитых в данном районе БПЛА произведены в Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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