https://ria.ru/20250412/kiev-2010839344.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 12.04.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:31:00+03:00

2025-04-12T04:31:00+03:00

2025-04-12T04:31:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов ", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного" По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве с 04.11 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины