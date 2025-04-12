https://ria.ru/20250412/khram-2010907161.html
Иеромонах из Курской области рассказал о спасении икон из горящего храма
Иеромонах из Курской области рассказал о спасении икон из горящего храма - РИА Новости, 12.04.2025
Иеромонах из Курской области рассказал о спасении икон из горящего храма
Иеромонах Мелетий (Пестунов) из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, села Горналь Суджанского района Курской области рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:42:00+03:00
2025-04-12T17:42:00+03:00
2025-04-12T21:17:00+03:00
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КУРСК, 12 апр - РИА Новости. Иеромонах Мелетий (Пестунов) из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, села Горналь Суджанского района Курской области рассказал РИА Новости, как во время эвакуации икон и мощей рухнула горящая от прилета ВСУ крыша храма, однако иконы удалось спасти.Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с Сумской областью Украины. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель."Все иконы, которые были в храме, большие иконы, мы успели снять, когда храм полыхал уже, последние иконы вынесли, я пять шагов сделал и рухнула крыша, полностью горящая в храме. То есть такое чудо Господь дал", - рассказал иеромонах агентству.Он добавил, что многие святыни не удалось вывезти из монастыря."Все иконы у нас "Всецарица", святителя Николая, весь ряд нижний иконостаса мы смогли достать, вынести. Мощи Киево-Печерских святых у нас 150 частичек, там целый мощевик огромный был. Мы сложили все с горящего храма, все вынесли у нас в подвал", - добавил собеседник агентства.Кроме того, отец Мелетий сообщил, что видел на сайте объявлений иконы мирных жителей, которые ВСУ называют "трофеем из Курска"."Я видел, что они продают иконы, у людей, залезают в дома, берут и уже выставляются (на одной из онлайн-платформ - ред.), мы видели. Из Горнальского монастыря (иконы - ред.) мы не видели. Думаю, что конечно забрали. У нас там старинных икон особо не было, все новое было, уже все писанное, но все очень добротное, поэтому все дорогостоящее и писанное руками именно поэтому", - добавил он.Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что боевики ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района. По их словам, для ВСУ это удобное место - толстые стены, подвалы, защищенная позиция.Ранее депутат Госдумы и член комитета по культуре Ольга Германова на встрече с жителями районов курского приграничья сообщила, что на украинском сайте продают иконы из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря.
https://ria.ru/20250325/vsu-2007283973.html
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суджанский район, вооруженные силы украины, госдума рф, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Курская область, Россия
Иеромонах из Курской области рассказал о спасении икон из горящего храма
Иеромонах из Курской области рассказал о спасении икон из храма после атаки ВСУ
КУРСК, 12 апр - РИА Новости. Иеромонах Мелетий (Пестунов) из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, села Горналь Суджанского района Курской области рассказал РИА Новости, как во время эвакуации икон и мощей рухнула горящая от прилета ВСУ крыша храма, однако иконы удалось спасти.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с Сумской областью Украины. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
"Все иконы, которые были в храме, большие иконы, мы успели снять, когда храм полыхал уже, последние иконы вынесли, я пять шагов сделал и рухнула крыша, полностью горящая в храме. То есть такое чудо Господь дал", - рассказал иеромонах агентству.
Он добавил, что многие святыни не удалось вывезти из монастыря.
"Все иконы у нас "Всецарица", святителя Николая, весь ряд нижний иконостаса мы смогли достать, вынести. Мощи Киево-Печерских святых у нас 150 частичек, там целый мощевик огромный был. Мы сложили все с горящего храма, все вынесли у нас в подвал", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, отец Мелетий сообщил, что видел на сайте объявлений иконы мирных жителей, которые ВСУ называют "трофеем из Курска".
"Я видел, что они продают иконы, у людей, залезают в дома, берут и уже выставляются (на одной из онлайн-платформ - ред.), мы видели. Из Горнальского монастыря (иконы - ред.) мы не видели. Думаю, что конечно забрали. У нас там старинных икон особо не было, все новое было, уже все писанное, но все очень добротное, поэтому все дорогостоящее и писанное руками именно поэтому", - добавил он.
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что боевики ВСУ
превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района
. По их словам, для ВСУ это удобное место - толстые стены, подвалы, защищенная позиция.
Ранее депутат Госдумы
и член комитета по культуре Ольга Германова на встрече с жителями районов курского приграничья сообщила, что на украинском сайте продают иконы из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря.