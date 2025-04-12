Хинштейн сообщил о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области
Хинштейн: 14 тысяч человек готовы вернуться в Беловский район Курской области
Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Около 14 тысяч человек готовы вернуться в Беловский район Курской области после стабилизации обстановки, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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