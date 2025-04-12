https://ria.ru/20250412/khimki-2010894306.html

Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики

Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025

Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики

Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова поздравила сотрудников НПО имени Лавочкина и "Энергомаш" с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:08:00+03:00

2025-04-12T16:08:00+03:00

2025-04-12T16:08:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

день космонавтики

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова поздравила сотрудников НПО имени Лавочкина и "Энергомаш" с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "История Химок неразрывно связана с освоением космоса. Здесь расположены известные на всю страну предприятия ракетно-космической промышленности, которые дали импульс к развитию города. Желаю трудовым коллективам всех градообразующих предприятий Химок выдающихся открытий и покорения новых вершин!" — сказала Землякова. Чествовали химчан также депутат Госдумы Федерального собрания РФ Денис Кравченко, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. В НПО "Энергомаш" созданы двигатели, которые надежно вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли, обеспечили успешный пуск 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В стенах НПО имени Лавочкина за 60 лет космической деятельности разработали космические станции, которые установили мировые рекорды в исследовании космического пространства: "Луна-9", "Венера-7", "Марс", изобрели первый луноход и самый большой в мире космический радиотелескоп "Спектр-Р". Инженер-конструктор предприятия Анастасия Бурчуладзе стала российским кандидатом в космонавты-испытатели. День космонавтики в России отмечают 12 апреля.

https://ria.ru/20250411/khimki-2010765444.html

https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), день космонавтики