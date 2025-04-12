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Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
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16:08 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/khimki-2010894306.html
Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики
Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики
Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова поздравила сотрудников НПО имени Лавочкина и "Энергомаш" с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:08:00+03:00
2025-04-12T16:08:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова поздравила сотрудников НПО имени Лавочкина и "Энергомаш" с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "История Химок неразрывно связана с освоением космоса. Здесь расположены известные на всю страну предприятия ракетно-космической промышленности, которые дали импульс к развитию города. Желаю трудовым коллективам всех градообразующих предприятий Химок выдающихся открытий и покорения новых вершин!" — сказала Землякова. Чествовали химчан также депутат Госдумы Федерального собрания РФ Денис Кравченко, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. В НПО "Энергомаш" созданы двигатели, которые надежно вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли, обеспечили успешный пуск 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В стенах НПО имени Лавочкина за 60 лет космической деятельности разработали космические станции, которые установили мировые рекорды в исследовании космического пространства: "Луна-9", "Венера-7", "Марс", изобрели первый луноход и самый большой в мире космический радиотелескоп "Спектр-Р". Инженер-конструктор предприятия Анастасия Бурчуладзе стала российским кандидатом в космонавты-испытатели. День космонавтики в России отмечают 12 апреля.
https://ria.ru/20250411/khimki-2010765444.html
https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html
химки (городской округ в московской области)
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Артем Смирнов
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химки (городской округ в московской области), день космонавтики
Химки (городской округ в Московской области), День космонавтики
Землякова поздравила сотрудников предприятий Химок с Днем космонавтики

Глава Химок Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем космонавтики

© Фото : администрация городского округа ХимкиГлава Химок Елена Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем космонавтики
Глава Химок Елена Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Глава Химок Елена Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем космонавтики
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова поздравила сотрудников НПО имени Лавочкина и "Энергомаш" с Днем космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"История Химок неразрывно связана с освоением космоса. Здесь расположены известные на всю страну предприятия ракетно-космической промышленности, которые дали импульс к развитию города. Желаю трудовым коллективам всех градообразующих предприятий Химок выдающихся открытий и покорения новых вершин!" — сказала Землякова.
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Чествовали химчан также депутат Госдумы Федерального собрания РФ Денис Кравченко, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.
В НПО "Энергомаш" созданы двигатели, которые надежно вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли, обеспечили успешный пуск 12 апреля 1961 года первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
В стенах НПО имени Лавочкина за 60 лет космической деятельности разработали космические станции, которые установили мировые рекорды в исследовании космического пространства: "Луна-9", "Венера-7", "Марс", изобрели первый луноход и самый большой в мире космический радиотелескоп "Спектр-Р". Инженер-конструктор предприятия Анастасия Бурчуладзе стала российским кандидатом в космонавты-испытатели.
День космонавтики в России отмечают 12 апреля.
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