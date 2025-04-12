https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html

На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине

На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине - РИА Новости, 12.04.2025

На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании зон ответственности... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:03:00+03:00

2025-04-12T15:03:00+03:00

2025-04-12T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании зон ответственности союзных сил на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Может быть, вам стоит хотя бы немного изучить историю Европы после Второй мировой войны, прежде чем выдвигать такие нелепые и опасные предложения? Или вы просто хотите, чтобы эта война продолжалась?" — говорится в публикации.Накануне The Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "сил перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона".Позднее Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова. Он отметил, что "имел в виду области или зоны ответственности союзных сил", а не раздел Украины.В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010512394.html

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