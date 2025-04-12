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На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 12.04.2025 (обновлено: 16:00 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине - РИА Новости, 12.04.2025
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании зон ответственности... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:03:00+03:00
2025-04-12T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кит келлог
украина
россия
туомас малинен
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании зон ответственности союзных сил на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Может быть, вам стоит хотя бы немного изучить историю Европы после Второй мировой войны, прежде чем выдвигать такие нелепые и опасные предложения? Или вы просто хотите, чтобы эта война продолжалась?" — говорится в публикации.Накануне The Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "сил перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона".Позднее Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова. Он отметил, что "имел в виду области или зоны ответственности союзных сил", а не раздел Украины.В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html
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в мире, кит келлог, украина, россия, туомас малинен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кит Келлог, Украина, Россия, Туомас Малинен
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине

Профессор Малинен раскритиковал идею Келлога о разделе Украины на зоны контроля

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании зон ответственности союзных сил на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
"Может быть, вам стоит хотя бы немного изучить историю Европы после Второй мировой войны, прежде чем выдвигать такие нелепые и опасные предложения? Или вы просто хотите, чтобы эта война продолжалась?" — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Кишка тонка: европейцы испугались вводить "мирные войска" на Украину
Вчера, 08:00
Накануне The Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "сил перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона".
Позднее Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова. Он отметил, что "имел в виду области или зоны ответственности союзных сил", а не раздел Украины.
В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКит КеллогУкраинаРоссияТуомас Малинен
 
 
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