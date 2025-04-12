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Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины - РИА Новости, 12.04.2025
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01:20 12.04.2025 (обновлено: 01:40 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kellog-2010830498.html
Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины
Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины - РИА Новости, 12.04.2025
Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T01:20:00+03:00
2025-04-12T01:40:00+03:00
в мире
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кит келлог
алексей полищук
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду "раздел" страны. Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта - по аналогии с тем, как был разделен "Берлин после Второй мировой войны", но без наземных сил США. По данным газеты, Келлог говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Ранее в апреле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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в мире, украина, россия, киев, кит келлог, алексей полищук, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Кит Келлог, Алексей Полищук, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины

Келлог обвинил Times в искажении его слов о возможных зонах контроля на Украине

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду "раздел" страны.
Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта - по аналогии с тем, как был разделен "Берлин после Второй мировой войны", но без наземных сил США. По данным газеты, Келлог говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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"Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины".

Кит Келлог
Кит Келлог
Спецпосланник президента США
Ранее в апреле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
7 апреля, 17:26
 
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