Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины
Келлог обвинил Times в искажении его слов о возможных зонах контроля на Украине
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду "раздел" страны.
Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта - по аналогии с тем, как был разделен "Берлин после Второй мировой войны", но без наземных сил США. По данным газеты, Келлог говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона".
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"Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины".
Ранее в апреле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.