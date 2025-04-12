https://ria.ru/20250412/kellog-2010830498.html

Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины

Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины - РИА Новости, 12.04.2025

Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:20:00+03:00

2025-04-12T01:20:00+03:00

2025-04-12T01:40:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

кит келлог

алексей полищук

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_96bb1b425e1ca2a4b6635412b3d52eef.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X обвинил газету Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду "раздел" страны. Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта - по аналогии с тем, как был разделен "Берлин после Второй мировой войны", но без наземных сил США. По данным газеты, Келлог говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки", между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Ранее в апреле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, кит келлог, алексей полищук, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)