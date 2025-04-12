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Келлог предложил создать на Украине зоны ответственности союзных сил - РИА Новости, 12.04.2025
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00:47 12.04.2025 (обновлено: 12:21 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kellog-2010827608.html
Келлог предложил создать на Украине зоны ответственности союзных сил
Келлог предложил создать на Украине зоны ответственности союзных сил - РИА Новости, 12.04.2025
Келлог предложил создать на Украине зоны ответственности союзных сил
Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию, пишет Times со ссылкой на спецпосланника президента США... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:47:00+03:00
2025-04-12T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию, пишет Times со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога."Это могло бы выглядеть почти так же, как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда &lt;...&gt; была российская зона, французская зона и британская зона, зона США", — говорится в материале.Как утверждается, по мнению Келлога, поделить постсоветскую республику можно на зоны контроля, на которых будут располагаться военные нескольких стран. При этом британские и французские войска расположились бы на западе Украины в качестве силы перестраховки. Между ними и российскими силами могли бы быть украинские силы и буферная зона. Тем не менее присутствие контингента от Лондона и Парижа к западу от реки Днепр не будет провоцировать Москву, утверждается в интервью.Келлог также подчеркнул, что США не станут размещать там никакие наземные силы, а вдоль существующих линий контроля на востоке, по его словам, можно было бы установить демилитаризованную зону примерно на 30 километров."Вы смотрите на карту и создаете — за неимением лучшего термина — демилитаризованную зону. Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая, это 18 миль. И у вас есть &lt;...&gt; демилитаризованная зона, которую вы можете контролировать, и у вас есть эта &lt;...&gt; зона, запрещенная для огня. Вы можете контролировать ее довольно легко. Будут ли нарушения? Вероятно, потому что они всегда есть. Но возможность контролировать — легко", — цитирует его газета.Издание также пишет о сомнении спецпосланника в готовности Москвы пойти на такое предложение.Позднее Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова.&quot;Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины&quot;, — написал он.Кроме того, спецпосланник в интервью Times коснулся и темы президентских выборов на Украине, отметив, что США поддерживают их проведение.&quot;Я думаю, что если вы добьетесь прекращения огня, у вас будут выборы. Потому что вот уже почти год, как их надо было провести. Их не провели. Но я думаю, что Зеленский готов сделать это, как только вы добьетесь прекращения огня и получите какое-то решение. Но это инициатива для украинского народа в украинском парламенте. Не для нас&quot;, — заключил Келлог.В пятницу директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину представляют собой подготовку иностранной интервенции. Дипломат указал, что Киев отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае появления иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти формирования будут создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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украина, россия, киев, кит келлог, алексей полищук, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Киев, Кит Келлог, Алексей Полищук, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Келлог предложил создать на Украине зоны ответственности союзных сил

Келлог: на Украине можно создать зоны ответственности союзных сил без войск США

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию, пишет Times со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
"Это могло бы выглядеть почти так же, как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда <...> была российская зона, французская зона и британская зона, зона США", — говорится в материале.
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Как утверждается, по мнению Келлога, поделить постсоветскую республику можно на зоны контроля, на которых будут располагаться военные нескольких стран. При этом британские и французские войска расположились бы на западе Украины в качестве силы перестраховки. Между ними и российскими силами могли бы быть украинские силы и буферная зона. Тем не менее присутствие контингента от Лондона и Парижа к западу от реки Днепр не будет провоцировать Москву, утверждается в интервью.
Келлог также подчеркнул, что США не станут размещать там никакие наземные силы, а вдоль существующих линий контроля на востоке, по его словам, можно было бы установить демилитаризованную зону примерно на 30 километров.
"Вы смотрите на карту и создаете — за неимением лучшего термина — демилитаризованную зону. Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая, это 18 миль. И у вас есть <...> демилитаризованная зона, которую вы можете контролировать, и у вас есть эта <...> зона, запрещенная для огня. Вы можете контролировать ее довольно легко. Будут ли нарушения? Вероятно, потому что они всегда есть. Но возможность контролировать — легко", — цитирует его газета.
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Издание также пишет о сомнении спецпосланника в готовности Москвы пойти на такое предложение.
Позднее Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова.
«

"Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины", — написал он.

Кроме того, спецпосланник в интервью Times коснулся и темы президентских выборов на Украине, отметив, что США поддерживают их проведение.
«

"Я думаю, что если вы добьетесь прекращения огня, у вас будут выборы. Потому что вот уже почти год, как их надо было провести. Их не провели. Но я думаю, что Зеленский готов сделать это, как только вы добьетесь прекращения огня и получите какое-то решение. Но это инициатива для украинского народа в украинском парламенте. Не для нас", — заключил Келлог.

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Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае появления иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти формирования будут создавать факты на земле.
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