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В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос - РИА Новости, 12.04.2025
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03:28 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/karakas-2010836724.html
В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос
В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос - РИА Новости, 12.04.2025
В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос
Праздничные мероприятия в Каракасе по случаю 64-й годовщины первого космического полета - это большая честь и радость для России, память о нем объединяет народы РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:28:00+03:00
2025-04-12T03:28:00+03:00
космос - риа наука
каракас
россия
венесуэла
юрий гагарин (космонавт)
день космонавтики
в мире
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МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Праздничные мероприятия в Каракасе по случаю 64-й годовщины первого космического полета - это большая честь и радость для России, память о нем объединяет народы двух стран через науку и культуру, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Мелик-Багдасаров. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Для нас большая честь и радость отмечать День космонавтики вместе с венесуэльскими друзьями. Личность Юрия Гагарина — это символ мира, мужества и стремления человечества к новым открытиям. Особенно важно, что в этом мероприятии участвовали дети — именно в их глазах мы видим будущее, вдохновлённое примерами великих свершений. Уверен, что память о первом полёте в космос продолжит объединять наши народы через науку, культуру и общее стремление к прогрессу", — сказал российский дипломат. Мероприятия по случаю 64-й годовщины полета Гагарина прошли в Каракасе 11 апреля в планетарии "Гумбольдт" с участием российских дипломатов и соотечественников, представителей Боливарианских вооружённых сил, космического агентства Венесуэлы, выпускников советских и российских вузов, а также детей из фонда "Маленький Симон" при мэрии Каракаса. Участники возложили цветы к бюсту Гагарина, установленному в планетарии в 2015 году и смогли ознакомиться с выставкой "Первые в космосе" о ключевых вехах советской космонавтики. В завершении программы состоялся показ документального фильма "Гагарин. Обнимая мир".
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html
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космос - риа наука, каракас, россия, венесуэла, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики, в мире
Космос - РИА Наука, Каракас, Россия, Венесуэла, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики, В мире
В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос

Посол Мелик-Багдасаров: память о полете Гагарина объединяет Россию и Венесуэлу

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Праздничные мероприятия в Каракасе по случаю 64-й годовщины первого космического полета - это большая честь и радость для России, память о нем объединяет народы двух стран через науку и культуру, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Мелик-Багдасаров.
Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
10:24
"Для нас большая честь и радость отмечать День космонавтики вместе с венесуэльскими друзьями. Личность Юрия Гагарина — это символ мира, мужества и стремления человечества к новым открытиям. Особенно важно, что в этом мероприятии участвовали дети — именно в их глазах мы видим будущее, вдохновлённое примерами великих свершений. Уверен, что память о первом полёте в космос продолжит объединять наши народы через науку, культуру и общее стремление к прогрессу", — сказал российский дипломат.
Мероприятия по случаю 64-й годовщины полета Гагарина прошли в Каракасе 11 апреля в планетарии "Гумбольдт" с участием российских дипломатов и соотечественников, представителей Боливарианских вооружённых сил, космического агентства Венесуэлы, выпускников советских и российских вузов, а также детей из фонда "Маленький Симон" при мэрии Каракаса.
Участники возложили цветы к бюсту Гагарина, установленному в планетарии в 2015 году и смогли ознакомиться с выставкой "Первые в космосе" о ключевых вехах советской космонавтики. В завершении программы состоялся показ документального фильма "Гагарин. Обнимая мир".
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
00:07
 
Космос - РИА НаукаКаракасРоссияВенесуэлаЮрий Гагарин (космонавт)День космонавтикиВ мире
 
 
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