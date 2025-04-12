https://ria.ru/20250412/karakas-2010836724.html

В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос

В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос - РИА Новости, 12.04.2025

В Каракасе отметили 64-ю годовщину полета Гагарина в космос

Праздничные мероприятия в Каракасе по случаю 64-й годовщины первого космического полета - это большая честь и радость для России, память о нем объединяет народы РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:28:00+03:00

2025-04-12T03:28:00+03:00

2025-04-12T03:28:00+03:00

космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

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МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Праздничные мероприятия в Каракасе по случаю 64-й годовщины первого космического полета - это большая честь и радость для России, память о нем объединяет народы двух стран через науку и культуру, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Мелик-Багдасаров. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Для нас большая честь и радость отмечать День космонавтики вместе с венесуэльскими друзьями. Личность Юрия Гагарина — это символ мира, мужества и стремления человечества к новым открытиям. Особенно важно, что в этом мероприятии участвовали дети — именно в их глазах мы видим будущее, вдохновлённое примерами великих свершений. Уверен, что память о первом полёте в космос продолжит объединять наши народы через науку, культуру и общее стремление к прогрессу", — сказал российский дипломат. Мероприятия по случаю 64-й годовщины полета Гагарина прошли в Каракасе 11 апреля в планетарии "Гумбольдт" с участием российских дипломатов и соотечественников, представителей Боливарианских вооружённых сил, космического агентства Венесуэлы, выпускников советских и российских вузов, а также детей из фонда "Маленький Симон" при мэрии Каракаса. Участники возложили цветы к бюсту Гагарина, установленному в планетарии в 2015 году и смогли ознакомиться с выставкой "Первые в космосе" о ключевых вехах советской космонавтики. В завершении программы состоялся показ документального фильма "Гагарин. Обнимая мир".

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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