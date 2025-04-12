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Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии - РИА Новости, 12.04.2025
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08:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kamen-2010716633.html
Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии
Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии - РИА Новости, 12.04.2025
Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии
Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи, но особенно их много в районе города Шатура. Именно здесь была замечена невероятных размеров пятиметровая РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:20:00+03:00
2025-04-12T08:20:00+03:00
московская область (подмосковье)
шатура
москва
дмитрий донской
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи, но особенно их много в районе города Шатура. Именно здесь была замечена невероятных размеров пятиметровая гадюка. Местные жители связывают большое количество пресмыкающихся в округе с таинственным "Змеиным Камнем" в местечке под названием Мещёра. Об этом артефакте сложено множество легенд, и он до сих пор является местом притяжения как для обычных туристов, так и для любителей непознанного.Пятиметровые гадюки в лесах ПодмосковьяО том, что Шатура — змеиный край, было известно давно. Змей здесь действительно много, обильно плодятся как ужи, так и ядовитые гадюки. Причина феномена не вполне ясна.Хотя расположенные здесь же болота и леса создают идеальные условия для жизни змей, но их численность и размеры наводят на мысль о чем-то большем. Ведь вырастают они действительно до невероятно крупными. Известен случай, как один из грибников встретил пятиметровую змею и принял ее поначалу за бревно."Змеи в Шатурском крае — не просто легенда, а реальность, поражающая даже ученых. Ужи здесь встречаются повсеместно, а гадюки достигают необычных размеров. Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно, — истории, звучащей как вымысел, но подкрепленной свидетельствами. Серпентологи подтверждают: концентрация пресмыкающихся в этих лесах выше нормы, а их размеры порой выходят за рамки привычного", — прокомментировал ситуацию известный эколог Илья Рыбальченко.Смертельно опасный укусТакже он отметил, что в Подмосковье водится европейская гадюка (Vipera berus), и если вы все же планируете прогулки по местам, где водятся змеи, то нужно сохранять осторожность — гадюки не ищут контакта с человеком, но их укус может быть крайне опасным.Яд гадюки оказывает сильное нервно-паралитическое действие. Содержащие в нем вещества воздействуют на нервные клетки, вызывают паралич конечностей, дыхательной системы, мышц сердца и могут привести к летальному исходу.Вместе с тем, свести риск к минимуму можно простыми правилами безопасности: надевать сапоги и плотные джинсы, внимательно смотреть под ноги и не проверять голыми руками дупла деревьев или пустоты под корнями.Упоминал Рыбальченко и легенду о Змеиный Боге, который жил именно в Шатуре.Загадка Змеиного камняО существовании древнего села Шатур, название которого перешло современному городу, сейчас напоминают лишь несколько домиков, да полуразрушенная кирпичная колокольня Никольской церкви. А ведь это одно самых древних селений в Подмосковье.Первое документальное упоминание о нем найдено еще в духовной грамоте, составленной в 1423 году великим князем московским Василием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского.И уже на протяжении столетий одной из самых интересных местных достопримечательностей является Змеиный камень, находящийся за пределами города, в месте под названием Мещёра.Так называлось древнее финно-угорское племя, что жило здесь до славян, а потом растворилось в русских землях.Артефакт необычен тем, что таких камней в этих местах быть не должно. Похожие встречаются в Карелии в больших количествах, и туда их принес ледник. Но до Мещёры ледниковый покров точно не доходил.Есть версия, что, возможно, его принесли сюда представители какого-либо древнего культа из Карелии. В пользу этого говорит то, что Змеиный камень выглядит так, будто обработан человеком.Место змеиного царя"Шат" — возвышенное место, горка. "Ур" — змеиный царь или змеиный бог, так расшифровывают название Шатур некоторые исследователи.Вот и связывают это название с поклонением змеиному царю. А место поклонения – как раз тот самый Змеиный камень."У язычников, живших когда-то в среднерусской полосе, одним из почитаемых божеств был Ур — Змеиный царь. К нему обращались с молитвами об удачной охоте, кроме того, этот змеебог покровительствовал зарождающейся металлургии — добыче и переработке болотной руды", — пояснил изданию "Московский комсомолец" исследователь языческих культов Алексей Т.В стародавние времена люди почитали змей очень мудрыми тварями и в быту частенько принимали решения, ориентируясь на их поведение.Кроме того, наши предки научились извлекать практическую пользу из близкого знакомства с ними: змеиным ядом удавалось лечить некоторые болезни, ими также смазывали наконечники боевых стрел.Впрочем, и сейчас все вокруг камня увешано ленточками, а рядом стоят несколько очень красивых резных идолов. Возможно, до сих пор кто-то обращается к таинственному Змеиному царю со своими просьбами.
московская область (подмосковье)
шатура
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московская область (подмосковье), шатура, москва, дмитрий донской
Московская область (Подмосковье), Шатура, Москва, Дмитрий Донской

Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии

© Getty Images / MediaProductionГлаз змеи
Глаз змеи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Getty Images / MediaProduction
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи, но особенно их много в районе города Шатура. Именно здесь была замечена невероятных размеров пятиметровая гадюка. Местные жители связывают большое количество пресмыкающихся в округе с таинственным "Змеиным Камнем" в местечке под названием Мещёра. Об этом артефакте сложено множество легенд, и он до сих пор является местом притяжения как для обычных туристов, так и для любителей непознанного.

Пятиметровые гадюки в лесах Подмосковья

О том, что Шатура — змеиный край, было известно давно. Змей здесь действительно много, обильно плодятся как ужи, так и ядовитые гадюки. Причина феномена не вполне ясна.
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Shatura - Egorevsk photomapping 2011Город Шатура
Город Шатура - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Shatura - Egorevsk photomapping 2011
Город Шатура
Хотя расположенные здесь же болота и леса создают идеальные условия для жизни змей, но их численность и размеры наводят на мысль о чем-то большем. Ведь вырастают они действительно до невероятно крупными. Известен случай, как один из грибников встретил пятиметровую змею и принял ее поначалу за бревно.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Гадюка обыкновенная
"Змеи в Шатурском крае — не просто легенда, а реальность, поражающая даже ученых. Ужи здесь встречаются повсеместно, а гадюки достигают необычных размеров. Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно, — истории, звучащей как вымысел, но подкрепленной свидетельствами. Серпентологи подтверждают: концентрация пресмыкающихся в этих лесах выше нормы, а их размеры порой выходят за рамки привычного", — прокомментировал ситуацию известный эколог Илья Рыбальченко.

Смертельно опасный укус

Также он отметил, что в Подмосковье водится европейская гадюка (Vipera berus), и если вы все же планируете прогулки по местам, где водятся змеи, то нужно сохранять осторожность — гадюки не ищут контакта с человеком, но их укус может быть крайне опасным.
© Getty Images / Gary ChalkerГадюка (Vipera berus)
Гадюка (Vipera berus) - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Gary Chalker
Гадюка (Vipera berus)
Яд гадюки оказывает сильное нервно-паралитическое действие. Содержащие в нем вещества воздействуют на нервные клетки, вызывают паралич конечностей, дыхательной системы, мышц сердца и могут привести к летальному исходу.
Вместе с тем, свести риск к минимуму можно простыми правилами безопасности: надевать сапоги и плотные джинсы, внимательно смотреть под ноги и не проверять голыми руками дупла деревьев или пустоты под корнями.
© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина гуляет в лесу
Мужчина гуляет в лесу - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Мужчина гуляет в лесу
Упоминал Рыбальченко и легенду о Змеиный Боге, который жил именно в Шатуре.

Загадка Змеиного камня

О существовании древнего села Шатур, название которого перешло современному городу, сейчас напоминают лишь несколько домиков, да полуразрушенная кирпичная колокольня Никольской церкви. А ведь это одно самых древних селений в Подмосковье.
Первое документальное упоминание о нем найдено еще в духовной грамоте, составленной в 1423 году великим князем московским Василием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского.
© Public domainВасилий I Дмитриевич
Василий I Дмитриевич - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Public domain
Василий I Дмитриевич
И уже на протяжении столетий одной из самых интересных местных достопримечательностей является Змеиный камень, находящийся за пределами города, в месте под названием Мещёра.
Так называлось древнее финно-угорское племя, что жило здесь до славян, а потом растворилось в русских землях.
Артефакт необычен тем, что таких камней в этих местах быть не должно. Похожие встречаются в Карелии в больших количествах, и туда их принес ледник. Но до Мещёры ледниковый покров точно не доходил.
Есть версия, что, возможно, его принесли сюда представители какого-либо древнего культа из Карелии. В пользу этого говорит то, что Змеиный камень выглядит так, будто обработан человеком.

Место змеиного царя

"Шат" — возвышенное место, горка. "Ур" — змеиный царь или змеиный бог, так расшифровывают название Шатур некоторые исследователи.
Вот и связывают это название с поклонением змеиному царю. А место поклонения – как раз тот самый Змеиный камень.
"У язычников, живших когда-то в среднерусской полосе, одним из почитаемых божеств был Ур — Змеиный царь. К нему обращались с молитвами об удачной охоте, кроме того, этот змеебог покровительствовал зарождающейся металлургии — добыче и переработке болотной руды", — пояснил изданию "Московский комсомолец" исследователь языческих культов Алексей Т.
© Getty Images / Bob HilscherИдол
Идол - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Bob Hilscher
Идол
В стародавние времена люди почитали змей очень мудрыми тварями и в быту частенько принимали решения, ориентируясь на их поведение.
Кроме того, наши предки научились извлекать практическую пользу из близкого знакомства с ними: змеиным ядом удавалось лечить некоторые болезни, ими также смазывали наконечники боевых стрел.
© Getty Images / Elena OdareevaЦветные ленточки
Цветные ленточки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Elena Odareeva
Цветные ленточки
Впрочем, и сейчас все вокруг камня увешано ленточками, а рядом стоят несколько очень красивых резных идолов. Возможно, до сих пор кто-то обращается к таинственному Змеиному царю со своими просьбами.
 
Московская область (Подмосковье)ШатураМоскваДмитрий Донской
 
 
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