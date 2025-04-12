https://ria.ru/20250412/kamen-2010716633.html

Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии

Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии - РИА Новости, 12.04.2025

Прямо под Москвой: ученые бьют тревогу из-за опасной аномалии

Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи, но особенно их много в районе города Шатура. Именно здесь была замечена невероятных размеров пятиметровая РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:20:00+03:00

2025-04-12T08:20:00+03:00

2025-04-12T08:20:00+03:00

московская область (подмосковье)

шатура

москва

дмитрий донской

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010736293_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_65700a34c510e1cb9f620a77ce79f6d6.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи, но особенно их много в районе города Шатура. Именно здесь была замечена невероятных размеров пятиметровая гадюка. Местные жители связывают большое количество пресмыкающихся в округе с таинственным "Змеиным Камнем" в местечке под названием Мещёра. Об этом артефакте сложено множество легенд, и он до сих пор является местом притяжения как для обычных туристов, так и для любителей непознанного.Пятиметровые гадюки в лесах ПодмосковьяО том, что Шатура — змеиный край, было известно давно. Змей здесь действительно много, обильно плодятся как ужи, так и ядовитые гадюки. Причина феномена не вполне ясна.Хотя расположенные здесь же болота и леса создают идеальные условия для жизни змей, но их численность и размеры наводят на мысль о чем-то большем. Ведь вырастают они действительно до невероятно крупными. Известен случай, как один из грибников встретил пятиметровую змею и принял ее поначалу за бревно."Змеи в Шатурском крае — не просто легенда, а реальность, поражающая даже ученых. Ужи здесь встречаются повсеместно, а гадюки достигают необычных размеров. Местные рассказывают о змее длиной пять метров, принятой грибником за бревно, — истории, звучащей как вымысел, но подкрепленной свидетельствами. Серпентологи подтверждают: концентрация пресмыкающихся в этих лесах выше нормы, а их размеры порой выходят за рамки привычного", — прокомментировал ситуацию известный эколог Илья Рыбальченко.Смертельно опасный укусТакже он отметил, что в Подмосковье водится европейская гадюка (Vipera berus), и если вы все же планируете прогулки по местам, где водятся змеи, то нужно сохранять осторожность — гадюки не ищут контакта с человеком, но их укус может быть крайне опасным.Яд гадюки оказывает сильное нервно-паралитическое действие. Содержащие в нем вещества воздействуют на нервные клетки, вызывают паралич конечностей, дыхательной системы, мышц сердца и могут привести к летальному исходу.Вместе с тем, свести риск к минимуму можно простыми правилами безопасности: надевать сапоги и плотные джинсы, внимательно смотреть под ноги и не проверять голыми руками дупла деревьев или пустоты под корнями.Упоминал Рыбальченко и легенду о Змеиный Боге, который жил именно в Шатуре.Загадка Змеиного камняО существовании древнего села Шатур, название которого перешло современному городу, сейчас напоминают лишь несколько домиков, да полуразрушенная кирпичная колокольня Никольской церкви. А ведь это одно самых древних селений в Подмосковье.Первое документальное упоминание о нем найдено еще в духовной грамоте, составленной в 1423 году великим князем московским Василием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского.И уже на протяжении столетий одной из самых интересных местных достопримечательностей является Змеиный камень, находящийся за пределами города, в месте под названием Мещёра.Так называлось древнее финно-угорское племя, что жило здесь до славян, а потом растворилось в русских землях.Артефакт необычен тем, что таких камней в этих местах быть не должно. Похожие встречаются в Карелии в больших количествах, и туда их принес ледник. Но до Мещёры ледниковый покров точно не доходил.Есть версия, что, возможно, его принесли сюда представители какого-либо древнего культа из Карелии. В пользу этого говорит то, что Змеиный камень выглядит так, будто обработан человеком.Место змеиного царя"Шат" — возвышенное место, горка. "Ур" — змеиный царь или змеиный бог, так расшифровывают название Шатур некоторые исследователи.Вот и связывают это название с поклонением змеиному царю. А место поклонения – как раз тот самый Змеиный камень."У язычников, живших когда-то в среднерусской полосе, одним из почитаемых божеств был Ур — Змеиный царь. К нему обращались с молитвами об удачной охоте, кроме того, этот змеебог покровительствовал зарождающейся металлургии — добыче и переработке болотной руды", — пояснил изданию "Московский комсомолец" исследователь языческих культов Алексей Т.В стародавние времена люди почитали змей очень мудрыми тварями и в быту частенько принимали решения, ориентируясь на их поведение.Кроме того, наши предки научились извлекать практическую пользу из близкого знакомства с ними: змеиным ядом удавалось лечить некоторые болезни, ими также смазывали наконечники боевых стрел.Впрочем, и сейчас все вокруг камня увешано ленточками, а рядом стоят несколько очень красивых резных идолов. Возможно, до сих пор кто-то обращается к таинственному Змеиному царю со своими просьбами.

московская область (подмосковье)

шатура

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), шатура, москва, дмитрий донской