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Гибель атомной подводной лодки "К-8" (1970)

Гибель атомной подводной лодки "К-8" (1970) - РИА Новости, 12.04.2025

Гибель атомной подводной лодки "К-8" (1970)

12 апреля 1970 года атомная подводная лодка "К-8" затонула в Бискайском заливе после пожара и героической борьбы экипажа за живучесть корабля, продолжавшейся... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:40:00+03:00

2025-04-12T00:40:00+03:00

2025-04-12T00:40:00+03:00

справки

ссср

подводная лодка

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12 апреля 1970 года атомная подводная лодка "К-8" затонула в Бискайском заливе после пожара и героической борьбы экипажа за живучесть корабля, продолжавшейся около четырех суток. "К-8" – третья построенная в Советском Союзе атомная подводная лодка (АПЛ). Она была заложена 9 сентября 1957 года в цехе судостроительного завода № 402 (ныне Производственное объединение "Севмаш") в Молотовске (ныне Северодвинск Архангельской области) как крейсерская подводная лодка. В основу был положен проект первой АПЛ (проект 627А "Кит") с учетом изменений. Главная энергетическая установка (ГЭУ) подводной лодки состояла из двух атомных реакторов с парогенераторами. АПЛ "К-8" спустили на воду 31 мая 1959 года. После прохождения испытаний 31 августа 1960 года она вступила в состав Северного флота. В 1960-1961 годах АПЛ "К-8" отрабатывала задачи боевой подготовки в море, осваивала еще мало известные в то время тактические приемы использования подводных лодок этого класса, участвовала в натурных испытаниях отдельных видов вооружения и технических средств, планируемых в дальнейшем к использованию на серийных АПЛ. Из-за недостаточной надежности парогенераторов ядерной энергетической установки на АПЛ "К-8" в те годы произошли две крупные радиационные аварии – одна в июне 1961 года, другая в октябре того же года. После устранения последствий аварий подводная лодка продолжала отрабатывать задачи боевой подготовки, участвовала в учениях. В 1966-1968 годах она была на ремонте, вовремя которого были заменены парогенераторы. После его окончания АПЛ продолжила нести боевую службу. Базировалась на базе Военно-морского флота в губе Гремиха (ныне ЗАТО "Островной" Мурманской области). 17 февраля 1970 года АПЛ "К-8" вышла в море для выполнения задач боевой службы. В течение похода она, обогнув Скандинавский полуостров и миновав Фареро-Исландский противолодочный рубеж, форсировала пролив Гибралтар и в Средиземном море вела слежение за американскими авианосцами CVB 41 Midway и CVA 60 Saratoga. 1 апреля, прикрываясь акустическим шумом большого ракетного корабля (БРК) "Бойкий", подводная лодка форсировала Гибралтар и направилась в родную базу. Однако 6 апреля был получен новый приказ – следовать в северо-восточную часть Атлантического океана для участия в маневрах "Океан", начало которых планировалось на 14 апреля, а завершение – к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина – 22 апреля 1970 года. АПЛ "К-8" поставили задачу обозначать подводные силы "противника", прорывающиеся к берегам Советского Союза.8 апреля 1970 года, когда подводная лодка находилась в Бискайском заливе, севернее Азорских островов, при всплытии под перископ для проведения сеанса радиосвязи на глубине 120 метров в 22.30 из-за короткого замыкания произошел пожар почти одновременно в рубке гидроакустиков в третьем (центральном) отсеке и в труднодоступном месте седьмого (электротехнического) отсека. В течение минуты по сигналу аварийной тревоги в центральный пост прибыло все командование подводной лодки, командир начал руководство борьбой за живучесть корабля. Одновременно поступил доклад о пожаре в седьмом отсеке, где горела регенерация. Подводная лодка всплыла в надводное положение. Очаг возгорания в третьем отсеке был ликвидирован системой воздушно-пенного тушения, но из-за сильного задымления и высокой концентрации угарного газа личный состав третьего отсека был выведен в четвертый отсек. Пожар в седьмом отсеке быстро принял катастрофические размеры, и его потушить не удалось. В результате вышла из строя силовая электросеть, и сработала аварийная защита ядерного реактора обоих бортов. Находившиеся по боевой тревоге на пульте управления главной энергетической установки (ГЭУ) капитан 3 ранга Валентин Хаславский, капитан-лейтенант Александр Чудинов и старшие лейтенанты Георгий Шостаковский и Геннадий Чугунов, видя, что пламя из горящего седьмого отсека может ворваться в пост управления реакторами, наглухо задраили переборку. Погибая, офицеры успели заглушить ядерный реактор. Расчет ГЭУ ценой своих жизней сделал главное – предотвратил возможность теплового взрыва и развития в последующем радиационной катастрофы у берегов Испании, Франции и Великобритании.После остановки реакторов на подводной лодке были запущены оба дизель-генератора, но принять нагрузку на них не смогли из-за обесточенного щита гребного электродвигателя в седьмом отсеке. Через 40 минут работы начался перегрев, и дизель-генераторы пришлось остановить. В результате подводная лодка полностью лишилась электроэнергии, хода, средств связи, возможностей борьбы за живучесть корабля (в первую очередь, пополнения запасов воздуха высокого давления для продувания цистерн главного балласта и пуска насосов для осушения кормовых отсеков, обеспечения вентиляции отсеков корабля). Из-за отсутствия электропитания командиру АПЛ "К-8" не удавалось связаться с командованием Военно-морского флота.В седьмом отсеке продолжался пожар. Большинство отсеков подводной лодки были поражены продуктами горения, и жизнедеятельность в них без изолирующих аппаратов была практически невозможна. Тем не менее продолжалась борьба за сохранение жизни подводников и обеспечение живучести подводной лодки. К двум часам ночи 9 апреля командир "К-8" распорядился вывести на палубу людей, закупоренных по всем отсекам внутри прочного корпуса. Но выйти смогли не все. К утру выяснилось, что от огня и дыма из 125 членов экипажа погибли 30 человек, в том числе корабельный врач капитан медицинской службы Арсений Соловей. Он надел на находящегося в лазарете после операции старшину 1 статьи срочной службы Юрия Ильченко свой дыхательный аппарат. Старшина выжил, а врач погиб.Днем 9 апреля на горизонте появилось судно, которое оказалось канадским сухогрузом Clyv de Ore. Несмотря на сигнал SOS пятью красными ракетами, сухогруз помощи не оказал. Приблизившись к лодке, канадское судно обошло ее по дуге и, развернувшись на прежний курс, удалилось полным ходом. Утром 10 апреля 1970 года через 30 часов после начала аварии "К-8" случайно обнаружило болгарское судно "Авиор" с советским капитаном-наставником Рэмом Смирновым на борту. Через его радиостанцию смогли отправить сообщение о случившемся в Варну (Болгария). Из Варны связались с Москвой, и таким образом в генеральном штабе ВМФ стало известно об аварии. К терпящей бедствие подводной лодке были направлены корабли и суда Военно-морского флота СССР (ВМФ).Капитан болгарского судна решил оставаться рядом с аварийным кораблем. К 17.00 на "Авиор" была переправлена группа экипажа из 43 человек, не занятых ликвидацией аварии.Положение подводной лодки было тяжелым, вода поступала в прочный корпус. Ее корма все сильнее погружалась в воду, а нос поднимался. Тем более погода ухудшалась, начинался шторм.В ночь с 10 на 11 апреля в район аварии прибыли три корабля ВМФ ("Саша Ковалев", "Комсомолец Литвы", "Касимов"), но из-за шторма взять подводную лодку на буксир не удалось. К середине дня подводники с "Авиора" перешли на прибывший теплоход "Касимов". Позже еще 30 моряков были эвакуированы на него с подводной лодки. На ней остались 22 человека во главе с командиром капитаном 2 ранга Всеволодом Бессоновым для продолжения борьбы за живучесть корабля.12 апреля в 6 часов 13 минут в результате потери запаса плавучести и продольной остойчивости подводная лодка затонула на глубине 4125 метров (по другим данным – 4680 метров) в Бискайском заливе Атлантического океана.Всего в результате аварии погибли 52 члена экипажа. Созданная правительственная комиссия по расследованию причин аварии пришла к выводу, что командир действовал правильно.Гибель АПЛ "К-8" стало первой катастрофой в истории отечественного атомного флота. В настоящее время АПЛ покоится на дне Бискайского залива в 490 километрах северо-западнее Испании.Командиру подводной лодки "К-8" Всеволоду Бессонову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Погибших подводников наградили орденами Красной Звезды. Оставшиеся в живых также были удостоены государственных наград.В городе Островной (Гремиха) Мурманской области установлен памятник с именами всех погибших на АПЛ "К-8" подводников. Две улицы военного городка назвали именами командира Всеволода Бессонова и капитана медицинской службы Арсения Соловья.В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга открыта мемориальная доска в память погибших моряков-подводников "К-8".Ежегодно 12 апреля в Островном у обелиска погибшим подводникам проводятся торжественные траурные мероприятия.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

ссср

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, подводная лодка