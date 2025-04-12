https://ria.ru/20250412/japonija-2010844083.html
В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов
В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов - РИА Новости, 12.04.2025
В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов
Забытая на платформе центральной железнодорожной станции японского Киото коробка со сладостями на два часа остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:14:00+03:00
2025-04-12T06:14:00+03:00
2025-04-12T06:15:00+03:00
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ТОКИО, 12 апр - РИА Новости. Забытая на платформе центральной железнодорожной станции японского Киото коробка со сладостями на два часа остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности в связи с запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в соседней Осаке, сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию. Телеканал отмечает, что в результате инцидента на станции воцарился хаос на фоне повышенных мер безопасности в регионе Кансай, где в субботу пройдет церемония открытия ЭКСПО-2025, на которой будут присутствовать император Нарухито и императрица Масако, наследный принц Акисино с супругой, члены правительства, включая японского премьера Сигэру Исибу, представители администрации префектуры Осака и другие высокопоставленные лица. "Двенадцатого апреля около 7 утра (01.00 мск) сотрудник станции JR Киото позвонил в полицию и сообщил, что на платформе четвертого и пятого путей обнаружен подозрительный предмет... Для расследования инцидента была вызвана группа по обезвреживанию взрывчатых веществ, которая установила, что внутри находились сладости и другие предметы, не представляющие опасности", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, на платформе была обнаружена коробка шириной около 50 сантиметров, длиной и высотой около 40 сантиметров, полностью обмотанная желтой изолентой. На место была вызвана команда саперов, пассажиры были эвакуированы, а все поезда, отправляющиеся или же прибывающие на станцию, были остановлены примерно на два часа, добавил телеканал. Всемирная выставка ЭКСПО-2025 откроется в воскресенье на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака и продлится до 13 октября. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер.
https://ria.ru/20250328/predmet-2007978237.html
https://ria.ru/20250224/podryv-2001255034.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, осака (город), киото (префектура), нарухито, сигэру исиба, япония
В мире, Осака (город), Киото (префектура), Нарухито, Сигэру Исиба, Япония
В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов
На станции Киото коробка со сладостями остановила поезда и вызвала хаос
ТОКИО, 12 апр - РИА Новости.
Забытая на платформе центральной железнодорожной станции японского Киото коробка со сладостями на два часа остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности в связи с запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в соседней Осаке, сообщил телеканал NHK
со ссылкой на полицию.
Телеканал отмечает, что в результате инцидента на станции воцарился хаос на фоне повышенных мер безопасности в регионе Кансай, где в субботу пройдет церемония открытия ЭКСПО-2025, на которой будут присутствовать император Нарухито
и императрица Масако, наследный принц Акисино с супругой, члены правительства, включая японского премьера Сигэру Исибу
, представители администрации префектуры Осака
и другие высокопоставленные лица.
"Двенадцатого апреля около 7 утра (01.00 мск) сотрудник станции JR Киото позвонил в полицию и сообщил, что на платформе четвертого и пятого путей обнаружен подозрительный предмет... Для расследования инцидента была вызвана группа по обезвреживанию взрывчатых веществ, которая установила, что внутри находились сладости и другие предметы, не представляющие опасности", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, на платформе была обнаружена коробка шириной около 50 сантиметров, длиной и высотой около 40 сантиметров, полностью обмотанная желтой изолентой. На место была вызвана команда саперов, пассажиры были эвакуированы, а все поезда, отправляющиеся или же прибывающие на станцию, были остановлены примерно на два часа, добавил телеканал.
Всемирная выставка ЭКСПО-2025 откроется в воскресенье на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака и продлится до 13 октября. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер.