https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа

Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа - РИА Новости, 12.04.2025

Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа

Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:08:00+03:00

2025-04-12T14:08:00+03:00

2025-04-12T15:09:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости. Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила пресс-служба ведомства."В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", — заявил он.Министр призвал мирных жителей анклава "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить находящихся в плену у движения израильтян. Он добавил, что это единственный путь к окончанию военных действий в секторе Газа.Он также добавил, что израильская армия захватила так называемую ось Мораг на юге сектора Газа, и объявил о включении территории от границы палестинского анклава и Египта до Хан-Юниса в зону безопасности Израиля, в которой полностью оказался город Рафах.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением, действовавшее с 19 января, закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.

https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html

https://ria.ru/20250412/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году