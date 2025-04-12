Рейтинг@Mail.ru
Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 12.04.2025 (обновлено: 15:09 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html
Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа
Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа - РИА Новости, 12.04.2025
Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа
Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:08:00+03:00
2025-04-12T15:09:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости. Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила пресс-служба ведомства.&quot;В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий&quot;, — заявил он.Министр призвал мирных жителей анклава "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить находящихся в плену у движения израильтян. Он добавил, что это единственный путь к окончанию военных действий в секторе Газа.Он также добавил, что израильская армия захватила так называемую ось Мораг на юге сектора Газа, и объявил о включении территории от границы палестинского анклава и Египта до Хан-Юниса в зону безопасности Израиля, в которой полностью оказался город Рафах.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением, действовавшее с 19 января, закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
https://ria.ru/20250412/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа

Минобороны Израиля анонсировало расширение боевых действий по всему сектору Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости. Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила пресс-служба ведомства.
«

"В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", — заявил он.

Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом
18 марта, 18:21
Министр призвал мирных жителей анклава "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить находящихся в плену у движения израильтян. Он добавил, что это единственный путь к окончанию военных действий в секторе Газа.
Он также добавил, что израильская армия захватила так называемую ось Мораг на юге сектора Газа, и объявил о включении территории от границы палестинского анклава и Египта до Хан-Юниса в зону безопасности Израиля, в которой полностью оказался город Рафах.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением, действовавшее с 19 января, закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа
9 апреля, 21:11
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала