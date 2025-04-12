Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа
Минобороны Израиля анонсировало расширение боевых действий по всему сектору Газа
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости. Израиль расширяет боевые действия на все районы сектора Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям анклава, его слова распространила пресс-служба ведомства.
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"В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", — заявил он.
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Министр призвал мирных жителей анклава "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить находящихся в плену у движения израильтян. Он добавил, что это единственный путь к окончанию военных действий в секторе Газа.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением, действовавшее с 19 января, закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
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