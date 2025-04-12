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В Раде допустили, что F-16 сбила украинская ПВО
В Раде допустили, что F-16 сбила украинская ПВО - РИА Новости, 12.04.2025
В Раде допустили, что F-16 сбила украинская ПВО
Потерпевший катастрофу истребитель F-16 могли сбить украинские военные, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:16:00+03:00
2025-04-12T20:16:00+03:00
2025-04-12T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Потерпевший катастрофу истребитель F-16 могли сбить украинские военные, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале."Система "свой — чужой" до сих пор не отрегулирована", — написала она.Депутат также обратила внимание на то, что так и не были опубликованы результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, произошедшему в августе 2024 года.Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания.Место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись. Также не сообщалось, что стало причиной случившегося.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
В Раде допустили, что F-16 сбила украинская ПВО
Депутат Рады Безуглая допустила, что украинские военные сбили истребитель F-16