https://ria.ru/20250412/istoschenie-2010834824.html

"Невероятные цифры": в Британии пришли в ужас от возможностей России

"Невероятные цифры": в Британии пришли в ужас от возможностей России - РИА Новости, 12.04.2025

"Невероятные цифры": в Британии пришли в ужас от возможностей России

Украина окончательно проиграла войну на истощение и не может создать паритет на линии фронта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:59:00+03:00

2025-04-12T02:59:00+03:00

2025-04-12T02:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина окончательно проиграла войну на истощение и не может создать паритет на линии фронта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Российская армия становится только больше, украинская армия становится меньше, они не могут восполнить потери. Недавно Сырский заявил, что сейчас российская армия выпускает по ВСУ около 28 тысяч снарядов в день <…> Это означает, что в год в России производят не менее 14 миллионов снарядов. Это намного больше любых теоретических оценок <…> Это невероятные цифры, и я не понимаю, почему об этом никто не говорит", — сказал он.Аналитик отметил, что это далеко не предел, а для наращивания производства в России есть все возможности."Украина выпускает от четырех до десяти тысяч снарядов в день, это намного меньше. Скоро закончатся поставки из США, одобренные Байденом, и станет еще хуже <…> Это война на истощение, и, думаю, самое время признать, что Украина ее проиграла", — заключил Меркурис.В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что некому воевать. В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что Генштаб Украины переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как ненужных.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010820214.html

https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html

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украина, россия, сша, александр меркурис, вооруженные силы украины, в мире