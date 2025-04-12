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В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:24 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010858200.html
В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая
В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025
В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая
Потребность в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и традиций праздновать 9 мая в Узбекистане остается, люди хотят больше знать об этих событиях в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:24:00+03:00
2025-04-12T10:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
узбекистан
ташкент
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потребность в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и традиций праздновать 9 мая в Узбекистане остается, люди хотят больше знать об этих событиях в истории страны, сообщил РИА Новости организатор акции "Бессмертный полк" в узбекистанской столице Тимур Исмаилов. "У людей потребность, необходимость в сохранении памяти о войне и традиций празднования 9 мая остается", - считает Исмаилов. Он напомнил, что 9 мая - один из дней, празднование которых является первоочередной задачей всех организаций, всех граждан страны. "Это выходной день в стране, и многие видят, какое внимание уделяется этой дате", - отмечает Исмаилов. "Молодое поколение, которое слышало о войне очень мало, постепенно начинает испытывать потребность в такой информации – а что это за дата, а что это за война такая была?" - добавил активист. По его мнению, "каждый для себя решает сам, как он хочет праздновать 9 мая, для кого-то это День памяти – вспомнить своих близких, помолиться, сходить на кладбище, а для кого-то пойти на концерт, пройтись в рядах "Бессмертного полка". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
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в мире, узбекистан, ташкент, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Узбекистан, Ташкент, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
В Ташкенте заявили о необходимости беречь традиции празднования 9 мая

Исмаилов: в Узбекистане есть потребность беречь традиции праздновать 9 мая

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорода Мира. Ташкент
Города Мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Потребность в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и традиций праздновать 9 мая в Узбекистане остается, люди хотят больше знать об этих событиях в истории страны, сообщил РИА Новости организатор акции "Бессмертный полк" в узбекистанской столице Тимур Исмаилов.
"У людей потребность, необходимость в сохранении памяти о войне и традиций празднования 9 мая остается", - считает Исмаилов.
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Он напомнил, что 9 мая - один из дней, празднование которых является первоочередной задачей всех организаций, всех граждан страны. "Это выходной день в стране, и многие видят, какое внимание уделяется этой дате", - отмечает Исмаилов.
"Молодое поколение, которое слышало о войне очень мало, постепенно начинает испытывать потребность в такой информации – а что это за дата, а что это за война такая была?" - добавил активист.
По его мнению, "каждый для себя решает сам, как он хочет праздновать 9 мая, для кого-то это День памяти – вспомнить своих близких, помолиться, сходить на кладбище, а для кого-то пойти на концерт, пройтись в рядах "Бессмертного полка".
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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