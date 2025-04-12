https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html

"Бессмертный полк" должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте

"Бессмертный полк" должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 12.04.2025

"Бессмертный полк" должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте

Акция "Бессмертный полк" должна проходить под символами Великой отечественной войны, один из которых - Красное знамя Победы, сообщил РИА Новости организатор... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:24:00+03:00

2025-04-12T10:24:00+03:00

2025-04-12T10:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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ТАШКЕНТ, 12 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" должна проходить под символами Великой отечественной войны, один из которых - Красное знамя Победы, сообщил РИА Новости организатор акции в Ташкенте Тимур Исмаилов. Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. "Настоящий "Бессмертный полк" должен проходить именно под советской символикой, с красными флагами, с красными ленточками и с теми символами, которые были в годы войны", - считает Исмаилов. Активист отметил, что ежегодно в соцсетях и обществе в Узбекистане тема проведения "Бессмертного полка" вызывает дискуссию, ряд блогеров и политиков негативно относятся к появлению красных знамен среди участников акции. "Наши деды, отцы, прадеды воевали под Красным флагом, завоевали победу под этим флагом. Поэтому выдавливать эту символику – значит идти против исторической правды", - считает Исмаилов. Он отметил, что в Узбекистане законодательно не запрещено использование символов Великой Отечественной войны, как нет запрета на любую другую символику, связанную с историей страны. По его оценке, существующая правовая неопределенность в отношении проведения в республике уличных шествий пока не позволяет провести "Бессмертный полк" по улицам Ташкента. "Безусловно, вопрос безопасности и охраны общественного порядка во время таких мероприятий является очень важным, но желание людей участвовать в акции мотивирует дальше вести работу, обращаться в различные инстанции, чтобы в Ташкенте прошло полноценное уличное шествие", - считает Исмаилов. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

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в мире, ташкент, узбекистан, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"