https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html

В парламенте Ирана рассказали, к чему может привести давление на Тегеран

В парламенте Ирана рассказали, к чему может привести давление на Тегеран - РИА Новости, 12.04.2025

В парламенте Ирана рассказали, к чему может привести давление на Тегеран

Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не стремится к его созданию, поскольку оно запрещено фетвой (религиозным предписанием) Верховного лидера страны аятоллы... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:33:00+03:00

2025-04-12T23:33:00+03:00

2025-04-12T23:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не стремится к его созданию, поскольку оно запрещено фетвой (религиозным предписанием) Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, но давление и угрозы могут подвести к мысли о самозащите любую страну, и если ее существование поставлено под угрозу, то, согласно международному праву, она может защищаться любым возможным способом, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Ахмади. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. "Официальная позиция Исламской Республики (Иран - ред.) - позиция, озвученная Верховным лидером: мы не стремимся к созданию ядерного оружия... Однако поведение и давление других, возможно, создаст иные условия... Угрозы со стороны других, возможно, подведут любую страну (к мысли - ред.) о собственной защите... Исламская Республика Иран прямо сейчас... обладает мощью и в настоящее время не нуждается в этой возможности (создании ядерного оружия - ред.), чтобы защитить себя... и тем не менее, когда другие порой угрожают - (несмотря на то, что их угрозы - ред.) имеют больше психологический характер - они сами знают, каков потенциал Исламской Республики Иран", - сказал Ахмади. Парламентарий отметил, что любая страна, чье существование и общественные интересы ставятся под угрозу, в соответствии с международным правом может защитить себя любым возможным способом, притом в этом случае речь не идет об ограничении в используемых средствах, и "закон шариата и закон разума предписывают одно и то же". За последние две недели члены парламента Ирана не менее четырех раз публично поднимали вопрос обладания Тегераном ядерным оружием. Хосейн Эмами-Рад заявил, что Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем можно себе представить, при этом единственное, что останавливает исламскую республику от его создания - фетва (религиозное предписание) Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Накануне его коллега Мохаммад Реза Саббагиан-Бафки призвал к созданию ядерного оружия, назвав его "ответом" президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. За два дня до этого член парламента Мохаммад-Касим Османи назвал быстрое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия как инструмента сдерживания единственным невоенным способом борьбы с "угрозами и алчностью" мирового империализма. Член президиума парламента Ирана Ахмад Надери написал 31 марта на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну", призывают провести испытания и объявить о создании атомной бомбы. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

https://ria.ru/20250408/zaharova-2010003162.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, аббас аракчи