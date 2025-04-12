https://ria.ru/20250412/iran-2010942838.html

В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед

В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед - РИА Новости, 12.04.2025

В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед

Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:46:00+03:00

2025-04-12T22:46:00+03:00

2025-04-12T23:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении взаимовыгодного результата, заявили в Белом доме. "Сегодняшняя прямая коммуникация специального посланника Уиткоффа стала шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата", — говорится в распространенном сообщении американской администрации по итогам встречи.В заявлении отмечается, что Уиткофф на переговорах сообщил главе МИД Ирана об инструкциях от президента США Дональда Трампа разрешить разногласия двух стран путем диалога и дипломатии при наличии такой возможности.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Как сообщил позднее иранский МИД, стороны договорились о продолжении переговоров через неделю.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010897361.html

https://ria.ru/20250412/peregovory-2010929071.html

https://ria.ru/20250412/iran-2010917748.html

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в мире, сша, оман, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп, мид ирана, иран