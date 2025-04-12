В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед
Белый дом: прямая коммуникация Уиткоффа с главой МИД Ирана стала шагом вперед
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении взаимовыгодного результата, заявили в Белом доме.
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"Сегодняшняя прямая коммуникация специального посланника Уиткоффа стала шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата", — говорится в распространенном сообщении американской администрации по итогам встречи.
В заявлении отмечается, что Уиткофф на переговорах сообщил главе МИД Ирана об инструкциях от президента США Дональда Трампа разрешить разногласия двух стран путем диалога и дипломатии при наличии такой возможности.
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.