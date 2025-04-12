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В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед - РИА Новости, 12.04.2025
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22:46 12.04.2025 (обновлено: 23:08 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/iran-2010942838.html
В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед
В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед - РИА Новости, 12.04.2025
В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед
Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:46:00+03:00
2025-04-12T23:08:00+03:00
в мире
сша
оман
стив уиткофф
аббас аракчи
дональд трамп
мид ирана
иран
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении взаимовыгодного результата, заявили в Белом доме. &quot;Сегодняшняя прямая коммуникация специального посланника Уиткоффа стала шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата&quot;, — говорится в распространенном сообщении американской администрации по итогам встречи.В заявлении отмечается, что Уиткофф на переговорах сообщил главе МИД Ирана об инструкциях от президента США Дональда Трампа разрешить разногласия двух стран путем диалога и дипломатии при наличии такой возможности.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Как сообщил позднее иранский МИД, стороны договорились о продолжении переговоров через неделю.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010897361.html
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в мире, сша, оман, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп, мид ирана, иран
В мире, США, Оман, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД Ирана, Иран
В Белом доме назвали прямой диалог с Ираном шагом вперед

Белый дом: прямая коммуникация Уиткоффа с главой МИД Ирана стала шагом вперед

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США — Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Прямая коммуникация спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане стала "шагом вперед" в достижении взаимовыгодного результата, заявили в Белом доме.
«

"Сегодняшняя прямая коммуникация специального посланника Уиткоффа стала шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата", — говорится в распространенном сообщении американской администрации по итогам встречи.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Трамп готов к компромиссу в переговорах с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 16:38
В заявлении отмечается, что Уиткофф на переговорах сообщил главе МИД Ирана об инструкциях от президента США Дональда Трампа разрешить разногласия двух стран путем диалога и дипломатии при наличии такой возможности.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Как сообщил позднее иранский МИД, стороны договорились о продолжении переговоров через неделю.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Спецпосланник Трампа оценил результаты переговоров США и Ирана
Вчера, 19:58
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
Вчера, 18:47
 
В миреСШАОманСтив УиткоффАббас АракчиДональд ТрампМИД ИранаИран
 
 
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