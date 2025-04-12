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Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США - РИА Новости, 12.04.2025
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18:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/iran-2010917748.html
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США - РИА Новости, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:47:00+03:00
2025-04-12T18:47:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
дональд трамп
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Я хотел бы поблагодарить главу МИД Омана за его усилия, которые способствовали проведению четырех обменов мнениями между иранской и американской делегациями. У нас было около двух с половиной часов непрямых бесед. Переговоры прошли в полностью уважительной, спокойной и конструктивной атмосфере", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010917354.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010917145.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал атмосферу переговоров с США в Омане конструктивной

© AP Photo / Vahid SalemiГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атмосферу переговоров между Ираном и США в Омане конструктивной и спокойной, а также поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иран обсудит с США рамки возможного соглашения, заявил Аракчи
Вчера, 18:45
«
"Я хотел бы поблагодарить главу МИД Омана за его усилия, которые способствовали проведению четырех обменов мнениями между иранской и американской делегациями. У нас было около двух с половиной часов непрямых бесед. Переговоры прошли в полностью уважительной, спокойной и конструктивной атмосфере", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Переговоры между Ираном и США продолжатся 19 апреля
Вчера, 18:44
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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