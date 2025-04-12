https://ria.ru/20250412/iran-2010917354.html

Иран обсудит с США рамки возможного соглашения, заявил Аракчи

Иран обсудит с США рамки возможного соглашения, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.04.2025

Иран обсудит с США рамки возможного соглашения, заявил Аракчи

Иран в ходе второго раунда переговоров с США обсудит рамки возможного соглашения с Соединенными Штатами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:45:00+03:00

2025-04-12T18:45:00+03:00

2025-04-12T18:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иран в ходе второго раунда переговоров с США обсудит рамки возможного соглашения с Соединенными Штатами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "На следующем раунде переговоров с США будут обсуждаться общие рамки возможного соглашения", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010900276.html

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иран

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф