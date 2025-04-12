https://ria.ru/20250412/iran-2010917145.html

Переговоры между Ираном и США продолжатся 19 апреля

Переговоры между Ираном и США продолжатся 19 апреля - РИА Новости, 12.04.2025

Переговоры между Ираном и США продолжатся 19 апреля

Второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля, в Омане, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:44:00+03:00

2025-04-12T18:44:00+03:00

2025-04-12T18:44:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля, в Омане, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Второй раунд переговоров должен состояться на следующей неделе, в субботу", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Он отметил, что следующий раунд переговоров состоится также в Омане, на том же дипломатическом уровне. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html

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иран

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф