Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю
Глава МИД Ирана Аракчи и Уиткофф договорились продолжить переговоры через неделю
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры между двумя сторонами через неделю, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Стороны договорились, что переговоры продолжатся через неделю. В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается также, что после завершения более чем двух с половиной часов переговоров главы иранской и американской делегаций в течение нескольких минут провели диалог в присутствии министра иностранных дел Омана.
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Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.