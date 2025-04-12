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Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю - РИА Новости, 12.04.2025
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17:16 12.04.2025 (обновлено: 17:23 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/iran-2010904078.html
Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю
Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю - РИА Новости, 12.04.2025
Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры между двумя сторонами через... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:16:00+03:00
2025-04-12T17:23:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры между двумя сторонами через неделю, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Стороны договорились, что переговоры продолжатся через неделю. В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Отмечается также, что после завершения более чем двух с половиной часов переговоров главы иранской и американской делегаций в течение нескольких минут провели диалог в присутствии министра иностранных дел Омана.Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010900276.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010895824.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010892513.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Масуд Пезешкиан
Иран и США договорились продолжить переговоры через неделю

Глава МИД Ирана Аракчи и Уиткофф договорились продолжить переговоры через неделю

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры между двумя сторонами через неделю, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Оман - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Tasnim рассказало об атмосфере переговоров Ирана и США в Омане
Вчера, 16:54
"Стороны договорились, что переговоры продолжатся через неделю. В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается также, что после завершения более чем двух с половиной часов переговоров главы иранской и американской делегаций в течение нескольких минут провели диалог в присутствии министра иностранных дел Омана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США
Вчера, 16:23
Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
Вчера, 15:56
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффМасуд Пезешкиан
 
 
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