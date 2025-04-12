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Tasnim рассказало об атмосфере переговоров Ирана и США в Омане
Tasnim рассказало об атмосфере переговоров Ирана и США в Омане - РИА Новости, 12.04.2025
Tasnim рассказало об атмосфере переговоров Ирана и США в Омане
Переговоры между Ираном и США в Омане проходят в "положительной" и "позитивной" атмосфере, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на члена иранской... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:54:00+03:00
2025-04-12T16:54:00+03:00
2025-04-12T17:12:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Переговоры между Ираном и США в Омане проходят в "положительной" и "позитивной" атмосфере, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на члена иранской переговорной группы в Маскате.В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Атмосфера непрямых переговоров между Ираном и США носит положительный, позитивный характер", - заявил источник Tasnim.В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/oman-2010900901.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, оман
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Оман
Tasnim рассказало об атмосфере переговоров Ирана и США в Омане
Tasnim: переговоры между Ираном и США в Омане проходят в позитивной атмосфере