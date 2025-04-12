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В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025
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16:23 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/iran-2010895824.html
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США
Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:23:00+03:00
2025-04-12T16:23:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Цель Ирана ясна. У нас нет другой цели, кроме как обеспечить национальные интересы Ирана. Мы даем дипломатии реальную и честную возможность продвинуться в решении ядерной проблемы и добиться отмены санкций путем диалога (с США – ред.)", - сказал Багаи, его слова передает иранское госагентство SNN. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250411/iran-2010596518.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США

МИД Ирана: Тегеран хочет добиться от Вашингтона снятия санкций путем диалога

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ
11 апреля, 01:07
"Цель Ирана ясна. У нас нет другой цели, кроме как обеспечить национальные интересы Ирана. Мы даем дипломатии реальную и честную возможность продвинуться в решении ядерной проблемы и добиться отмены санкций путем диалога (с США – ред.)", - сказал Багаи, его слова передает иранское госагентство SNN.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
США могут остановить экспорт нефти из Ирана, заявил глава Минэнерго
11 апреля, 17:07
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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