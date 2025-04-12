В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США
МИД Ирана: Тегеран хочет добиться от Вашингтона снятия санкций путем диалога
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Цель Ирана ясна. У нас нет другой цели, кроме как обеспечить национальные интересы Ирана. Мы даем дипломатии реальную и честную возможность продвинуться в решении ядерной проблемы и добиться отмены санкций путем диалога (с США – ред.)", - сказал Багаи, его слова передает иранское госагентство SNN.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.