https://ria.ru/20250412/iran-2010895824.html

В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США

В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025

В МИД Ирана рассказали о целях переговоров с США

Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:23:00+03:00

2025-04-12T16:23:00+03:00

2025-04-12T16:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане хочет добиться снятия американских санкций с Тегерана и продвинуться в решении ядерной проблемы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Цель Ирана ясна. У нас нет другой цели, кроме как обеспечить национальные интересы Ирана. Мы даем дипломатии реальную и честную возможность продвинуться в решении ядерной проблемы и добиться отмены санкций путем диалога (с США – ред.)", - сказал Багаи, его слова передает иранское госагентство SNN. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250411/iran-2010596518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана