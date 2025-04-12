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В Иране ответили на вопрос о возможном снижении уровня обогащения урана - РИА Новости, 12.04.2025
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16:09 12.04.2025 (обновлено: 16:10 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/iran-2010894675.html
В Иране ответили на вопрос о возможном снижении уровня обогащения урана
В Иране ответили на вопрос о возможном снижении уровня обогащения урана - РИА Новости, 12.04.2025
В Иране ответили на вопрос о возможном снижении уровня обогащения урана
Иранская сторона на переговорах с США в Омане не будет соглашаться на снижение уровня обогащения урана в обмен на снятие санкций с Тегерана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:09:00+03:00
2025-04-12T16:10:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане не будет соглашаться на снижение уровня обогащения урана в обмен на снятие санкций с Тегерана, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари. В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Что касается вашего вопроса о готовности правительства Ирана пойти на ощутимые уступки в сфере обогащения урана (снизить уровень обогащения - ред.) в обмен на смягчение санкций, то должен сказать, что с тех пор, как президент США (Дональд Трамп в 2018 году – ред.) нарушил соглашение СВПД (выйдя из него – ред.), эти обсуждения уже не имеют никакого смысла", - сказал Коусари. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
В Иране ответили на вопрос о возможном снижении уровня обогащения урана

Коусари: Иран не будет снижать уровень обогащения урана ради снятия санкций США

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона на переговорах с США в Омане не будет соглашаться на снижение уровня обогащения урана в обмен на снятие санкций с Тегерана, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
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"Что касается вашего вопроса о готовности правительства Ирана пойти на ощутимые уступки в сфере обогащения урана (снизить уровень обогащения - ред.) в обмен на смягчение санкций, то должен сказать, что с тех пор, как президент США (Дональд Трамп в 2018 году – ред.) нарушил соглашение СВПД (выйдя из него – ред.), эти обсуждения уже не имеют никакого смысла", - сказал Коусари.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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