В Иране пригрозили жестким ответом на любую агрессию США и Израиля
Депутат Коусари: Иран даст жесткий ответ на любую агрессию США или Израиля
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иран не собирается начинать войну, но даст жесткий ответ на любую агрессию США или Израиля против своей территории, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
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"Иран никогда не начнет войну, но, если будет совершена хоть малейшая агрессия против иранской территории, агрессоров (США или Израиль – ред.), несомненно, ждет жесткий и достойный сожаления ответ", - сказал Коусари.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.