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В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США - РИА Новости, 12.04.2025
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16:03 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html
В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США
В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США - РИА Новости, 12.04.2025
В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США
Попытка США поднять на переговорах с Ираном вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, например, вопросы ракетной или оборонной программы исламской РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:03:00+03:00
2025-04-12T16:03:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Попытка США поднять на переговорах с Ираном вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, например, вопросы ракетной или оборонной программы исламской республики, поставит крест на всем переговорном процессе в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари. В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Если в ходе переговоров будут подниматься вопросы, выходящие за рамки ядерной проблемы, например, вопросы оборонной и ракетной программ Ирана, то это будет пересечением красных линий для Ирана, и обсуждение таких вопросов определенно остановит весь переговорный процесс", - сказал Коусари. Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010892513.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Масуд Пезешкиан
В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США

Коусари: попытка США обсудить ракетную программу Ирана остановит переговоры

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Попытка США поднять на переговорах с Ираном вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, например, вопросы ракетной или оборонной программы исламской республики, поставит крест на всем переговорном процессе в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
Вчера, 15:56
"Если в ходе переговоров будут подниматься вопросы, выходящие за рамки ядерной проблемы, например, вопросы оборонной и ракетной программ Ирана, то это будет пересечением красных линий для Ирана, и обсуждение таких вопросов определенно остановит весь переговорный процесс", - сказал Коусари.
Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
США и Иран в Омане планируют обсудить деэскалацию
Вчера, 15:22
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффМасуд Пезешкиан
 
 
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