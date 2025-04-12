В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США
Коусари: попытка США обсудить ракетную программу Ирана остановит переговоры
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Попытка США поднять на переговорах с Ираном вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, например, вопросы ракетной или оборонной программы исламской республики, поставит крест на всем переговорном процессе в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Если в ходе переговоров будут подниматься вопросы, выходящие за рамки ядерной проблемы, например, вопросы оборонной и ракетной программ Ирана, то это будет пересечением красных линий для Ирана, и обсуждение таких вопросов определенно остановит весь переговорный процесс", - сказал Коусари.
Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.