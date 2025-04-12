Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
Коусари: Иран не отступит от своих позиций по ядерной сфере на переговорах с США
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Если переговоры останутся в рамках иранской ядерной программы, Исламская Республика Иран, безусловно, рассмотрит вопросы по ней, но не отступит от своих нынешних позиций (в ядерной сфере - ред.)", - сказал Коусари.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.