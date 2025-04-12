https://ria.ru/20250412/iran-2010892513.html

Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе

Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе - РИА Новости, 12.04.2025

Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе

Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:56:00+03:00

2025-04-12T15:56:00+03:00

2025-04-12T16:05:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Если переговоры останутся в рамках иранской ядерной программы, Исламская Республика Иран, безусловно, рассмотрит вопросы по ней, но не отступит от своих нынешних позиций (в ядерной сфере - ред.)", - сказал Коусари.В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html

https://ria.ru/20250412/ssha-2010888052.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф