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Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе - РИА Новости, 12.04.2025
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15:56 12.04.2025 (обновлено: 16:05 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/iran-2010892513.html
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе - РИА Новости, 12.04.2025
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:56:00+03:00
2025-04-12T16:05:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Если переговоры останутся в рамках иранской ядерной программы, Исламская Республика Иран, безусловно, рассмотрит вопросы по ней, но не отступит от своих нынешних позиций (в ядерной сфере - ред.)", - сказал Коусари.В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010893003.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе

Коусари: Иран не отступит от своих позиций по ядерной сфере на переговорах с США

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иранская сторона не будет отступать от своих позиций в ядерной сфере на переговорах с США в Омане, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
В субботу в оманской столице Маскате проходят непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Иране рассказали, что может поставить крест на переговорах с США
Вчера, 16:03
"Если переговоры останутся в рамках иранской ядерной программы, Исламская Республика Иран, безусловно, рассмотрит вопросы по ней, но не отступит от своих нынешних позиций (в ядерной сфере - ред.)", - сказал Коусари.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
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