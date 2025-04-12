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СМИ спрогнозировали победу Тегерана на переговорах в Омане - РИА Новости, 12.04.2025
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15:09 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/iran-2010882946.html
СМИ спрогнозировали победу Тегерана на переговорах в Омане
СМИ спрогнозировали победу Тегерана на переговорах в Омане - РИА Новости, 12.04.2025
СМИ спрогнозировали победу Тегерана на переговорах в Омане
Результат переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане можно спрогнозировать уже сейчас: США не смогут навязать свои "шантажистские желания", а Иран еще раз заявит РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:09:00+03:00
2025-04-12T15:09:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Результат переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане можно спрогнозировать уже сейчас: США не смогут навязать свои "шантажистские желания", а Иран еще раз заявит миру, что американская сторона не заслуживает доверия, итог можно будет оценить как один - ноль в пользу Ирана, заявил главный редактор иранской газеты консервативного толка Kayhan Хосейн Шариатмадари. Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с начала второго срока американского президента Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе. "Удел США в этих непрямых переговорах - неудача в навязывании своих шантажистских желаний, исламскому Ирану же останется еще раз объявить мировой общественности, что США не заслуживают доверия, поэтому уже сейчас результат сегодняшних непрямых переговоров с США можно охарактеризовать как "один - ноль в пользу исламского Ирана", - говорится в заметке Шариатмадари, опубликованной Kayhan. Как ранее уточнило агентство Tasnim, с американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html
https://ria.ru/20250411/ssha-2010777228.html
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в мире, цены на нефть, сша, иран, оман, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Оман, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
СМИ спрогнозировали победу Тегерана на переговорах в Омане

Газета Kayhan: переговоры в Маскате завершатся в пользу Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Результат переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане можно спрогнозировать уже сейчас: США не смогут навязать свои "шантажистские желания", а Иран еще раз заявит миру, что американская сторона не заслуживает доверия, итог можно будет оценить как один - ноль в пользу Ирана, заявил главный редактор иранской газеты консервативного толка Kayhan Хосейн Шариатмадари.
Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с начала второго срока американского президента Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе.
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"Удел США в этих непрямых переговорах - неудача в навязывании своих шантажистских желаний, исламскому Ирану же останется еще раз объявить мировой общественности, что США не заслуживают доверия, поэтому уже сейчас результат сегодняшних непрямых переговоров с США можно охарактеризовать как "один - ноль в пользу исламского Ирана", - говорится в заметке Шариатмадари, опубликованной Kayhan.
Как ранее уточнило агентство Tasnim, с американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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