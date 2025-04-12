https://ria.ru/20250412/iran-2010853700.html

Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США

Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025

Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США, передает агентство ISNA. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:10:00+03:00

2025-04-12T09:10:00+03:00

2025-04-12T09:34:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США, передает агентство ISNA.Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе."Министр иностранных дел Исламской Республики Иран несколько минут назад прибыл в Оман... Визит Аракчи в Оман совершен в целях проведения первого раунда непрямых переговоров Ирана и США", - говорится в сообщении ISNA.Как уточнило Tasnim, делегации Ирана и США прибудут в Маскат до полудня (11.00 мск) 12 апреля, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.По данным сервиса Flightradar24, самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф днем ранее прилетал в Россию с деловым визитом, уже прибыл в Оман.

https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, оман, сша