Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 12.04.2025 (обновлено: 09:34 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/iran-2010853700.html
Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США
Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США - РИА Новости, 12.04.2025
Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США, передает агентство ISNA. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:10:00+03:00
2025-04-12T09:34:00+03:00
в мире
иран
оман
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_02274dc011e1a96a268a1f107cbbac49.jpg
ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США, передает агентство ISNA.Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе."Министр иностранных дел Исламской Республики Иран несколько минут назад прибыл в Оман... Визит Аракчи в Оман совершен в целях проведения первого раунда непрямых переговоров Ирана и США", - говорится в сообщении ISNA.Как уточнило Tasnim, делегации Ирана и США прибудут в Маскат до полудня (11.00 мск) 12 апреля, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.По данным сервиса Flightradar24, самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф днем ранее прилетал в Россию с деловым визитом, уже прибыл в Оман.
https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html
https://ria.ru/20250411/iran-2010596518.html
иран
оман
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b98c2fc8245df8cad6d76f58763cdd77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оман, сша
В мире, Иран, Оман, США
Глава МИД Ирана прибыл в Оман для проведения переговоров с США

Глава МИД Ирана прибыл в столицу Омана для проведения непрямых переговоров с США

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США, передает агентство ISNA.
Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф
Вчера, 21:52
"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран несколько минут назад прибыл в Оман... Визит Аракчи в Оман совершен в целях проведения первого раунда непрямых переговоров Ирана и США", - говорится в сообщении ISNA.
Как уточнило Tasnim, делегации Ирана и США прибудут в Маскат до полудня (11.00 мск) 12 апреля, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.
По данным сервиса Flightradar24, самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф днем ранее прилетал в Россию с деловым визитом, уже прибыл в Оман.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ
Вчера, 01:07
 
В миреИранОманСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала