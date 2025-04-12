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Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/inoagent-2010837887.html
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:06:00+03:00
2025-04-12T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
вооруженные силы украины
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", - сказали в суде. Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, россия, вооруженные силы украины, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкЖурналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк*
Журналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", - сказали в суде.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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