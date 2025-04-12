https://ria.ru/20250412/inoagent-2010837887.html

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 12.04.2025

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:06:00+03:00

2025-04-12T04:06:00+03:00

2025-04-12T04:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

россия

вооруженные силы украины

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ", - сказали в суде. Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250222/sud-2000943180.html

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Дарья Буймова

москва, россия, вооруженные силы украины, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия