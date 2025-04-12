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СМИ: в США начался икорный бум из-за Китая - РИА Новости, 12.04.2025
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04:17 12.04.2025 (обновлено: 07:51 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ikra-2010838231.html
СМИ: в США начался икорный бум из-за Китая
СМИ: в США начался икорный бум из-за Китая - РИА Новости, 12.04.2025
СМИ: в США начался икорный бум из-за Китая
В США отметили большой рост популярности блюд с икрой, это связано с поставками дешевого продукта из Китая, пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:17:00+03:00
2025-04-12T07:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В США отметили большой рост популярности блюд с икрой, это связано с поставками дешевого продукта из Китая, пишет Bloomberg."Существует икорный бум, и каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, почему, я отвечаю им одно и то же: приток китайской икры массового производства по очень низким ценам", — рассказал агентству директор икорного ресторана "Caviar Russe" Эдвард Панчерников.В статье также отмечается, что, несмотря на снижение цены икры, посетители ресторанов продолжают считать этот продукт элитным, и поэтому относятся к икре соответствующим образом.Владельцы ресторанов также поделились с изданием мнением, что блюда с икрой создают хороший и респектабельный имидж заведению, привлекают людей и увеличивают средний чек.Тем не менее автор статьи считает, что икорный бум скоро закончится из-за торговой войны с Китаем и введения новых пошлин.Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в России снизятся цены на икру, если не произойдет спекулятивных действий.
https://ria.ru/20250329/zverev-2008095461.html
https://ria.ru/20250322/ikra-2006628296.html
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китай, сша, россия, в мире
Китай, США, Россия, В мире
СМИ: в США начался икорный бум из-за Китая

Bloomberg: в США начался икорный бум из-за дешевых поставок из Китая

© РИА Новости / Александр ПирагисПроизводство красной икры
Производство красной икры - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Производство красной икры . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В США отметили большой рост популярности блюд с икрой, это связано с поставками дешевого продукта из Китая, пишет Bloomberg.
"Существует икорный бум, и каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, почему, я отвечаю им одно и то же: приток китайской икры массового производства по очень низким ценам", — рассказал агентству директор икорного ресторана "Caviar Russe" Эдвард Панчерников.
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В статье также отмечается, что, несмотря на снижение цены икры, посетители ресторанов продолжают считать этот продукт элитным, и поэтому относятся к икре соответствующим образом.
Владельцы ресторанов также поделились с изданием мнением, что блюда с икрой создают хороший и респектабельный имидж заведению, привлекают людей и увеличивают средний чек.
Тем не менее автор статьи считает, что икорный бум скоро закончится из-за торговой войны с Китаем и введения новых пошлин.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в России снизятся цены на икру, если не произойдет спекулятивных действий.
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