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Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир - РИА Новости, 12.04.2025
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22:45 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/hamas-2010942662.html
Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир
Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир - РИА Новости, 12.04.2025
Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир
Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:45:00+03:00
2025-04-12T22:45:00+03:00
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каир (город)
египет
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
сектор газа
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение. "Переговорная делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей отправилась сегодня в египетскую столицу Каир по приглашению братьев из Арабской Республики Египет. Состоятся встреча и обсуждение с братьями-посредниками из Катара и Египта в рамках продолжения усилий с целью достижения соглашения о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение добавило, что позитивно относится к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа и достижение соглашения об обмене. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250412/hamas-2010932275.html
https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html
израиль
каир (город)
египет
палестина
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в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа, катар
В мире, Израиль, Каир (город), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Катар
Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир

Делегация ХАМАС отправилась на переговоры с посредниками из Египта и Катара

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение.
"Переговорная делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей отправилась сегодня в египетскую столицу Каир по приглашению братьев из Арабской Республики Египет. Состоятся встреча и обсуждение с братьями-посредниками из Катара и Египта в рамках продолжения усилий с целью достижения соглашения о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
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Движение добавило, что позитивно относится к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа и достижение соглашения об обмене.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильКаир (город)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСПалестинаСектор ГазаКатар
 
 
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