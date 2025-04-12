Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир
Делегация ХАМАС отправилась на переговоры с посредниками из Египта и Катара
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение.
"Переговорная делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей отправилась сегодня в египетскую столицу Каир по приглашению братьев из Арабской Республики Египет. Состоятся встреча и обсуждение с братьями-посредниками из Катара и Египта в рамках продолжения усилий с целью достижения соглашения о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение добавило, что позитивно относится к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа и достижение соглашения об обмене.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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