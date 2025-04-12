https://ria.ru/20250412/hamas-2010942662.html

Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир

Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир - РИА Новости, 12.04.2025

Делегация ХАМАС отправилась на переговоры в Каир

Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:45:00+03:00

2025-04-12T22:45:00+03:00

2025-04-12T22:45:00+03:00

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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в субботу в египетскую столицу Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, заявило движение. "Переговорная делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей отправилась сегодня в египетскую столицу Каир по приглашению братьев из Арабской Республики Египет. Состоятся встреча и обсуждение с братьями-посредниками из Катара и Египта в рамках продолжения усилий с целью достижения соглашения о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение добавило, что позитивно относится к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа и достижение соглашения об обмене. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250412/hamas-2010932275.html

https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html

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в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа, катар