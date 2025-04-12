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ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США - РИА Новости, 12.04.2025
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20:34 12.04.2025 (обновлено: 20:45 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/hamas-2010932275.html
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США - РИА Новости, 12.04.2025
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с заложником Иданом Александером - израильским военнослужащим, у которого... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:34:00+03:00
2025-04-12T20:45:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с заложником Иданом Александером - израильским военнослужащим, у которого есть гражданство США. В середине марта ХАМАС сообщало о согласии отпустить Александера и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством, однако обмен с Израилем тогда не состоялся. На видео, которое военное крыло ХАМАС выложило в субботу, заложник говорит, что находится в плену 551 день и мог быть освобожден около трех недель назад. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html
https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США

Военное крыло ХАМАС опубликовало кадры с заложником, имеющим гражданство США

Кадр видео c израильским военнослужащим Иданом Александером, опубликованного "Бригадами Аль-Кассам"
Кадр видео c израильским военнослужащим Иданом Александером, опубликованного Бригадами Аль-Кассам - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Кадр видео c израильским военнослужащим Иданом Александером, опубликованного "Бригадами Аль-Кассам"
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с заложником Иданом Александером - израильским военнослужащим, у которого есть гражданство США.
В середине марта ХАМАС сообщало о согласии отпустить Александера и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством, однако обмен с Израилем тогда не состоялся.
Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В секторе Газа ликвидировали командира элитного батальона ХАМАС
10 апреля, 15:48
На видео, которое военное крыло ХАМАС выложило в субботу, заложник говорит, что находится в плену 551 день и мог быть освобожден около трех недель назад.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Хасан Аслих - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
7 апреля, 15:16
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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