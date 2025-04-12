https://ria.ru/20250412/hamas-2010932275.html

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США - РИА Новости, 12.04.2025

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, у которого есть гражданство США

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с заложником Иданом Александером - израильским военнослужащим, у которого... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:34:00+03:00

2025-04-12T20:34:00+03:00

2025-04-12T20:45:00+03:00

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010931661_0:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_1d36e7f90bcc0d53a4832e22fcd0483f.jpg

КАИР, 12 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали видео с заложником Иданом Александером - израильским военнослужащим, у которого есть гражданство США. В середине марта ХАМАС сообщало о согласии отпустить Александера и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством, однако обмен с Израилем тогда не состоялся. На видео, которое военное крыло ХАМАС выложило в субботу, заложник говорит, что находится в плену 551 день и мог быть освобожден около трех недель назад. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html

https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году