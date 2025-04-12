https://ria.ru/20250412/gurov-2010905677.html

В Москве презентовали национальный проект "Молодежь и дети"

В Москве презентовали национальный проект "Молодежь и дети" - РИА Новости, 12.04.2025

В Москве презентовали национальный проект "Молодежь и дети"

Национальный проект "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, презентовали в Москве, заявил глава Росмолодежи... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:59:00+03:00

2025-04-12T17:59:00+03:00

2025-04-12T17:59:00+03:00

общество

россия

москва

григорий гуров

владимир путин

максим древаль

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, презентовали в Москве, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. Нацпроект представили в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Молодёжь и дети" - это не просто национальный проект - это важнейший национальный приоритет. Он охватывает более 50 миллионов человек - треть населения страны. В рамках нацпроекта, запущенного по инициативе президента России, мы совместно с коллегами из профильных ведомств и общественных объединений создаём все условия для развития подрастающего поколения, открывая новые возможности для образования, творчества и самореализации каждого молодого человека в стране. Для этого по нацпроекту будет капитально отремонтировано и оснащено более 8 тысяч школ, ведётся строительство 17 современных кампусов, к 2030 году их будет 25, развиваются центры дополнительного образования - IT-кубы, кванториумы, мини-сириусы. Во всех регионах России создаются молодёжные пространства, организуются масштабные фестивали, будет выдано более 15 тысяч грантов для поддержки социально значимых инициатив во всех регионах страны. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек в России знал, что у него есть возможность реализовать свои мечты и свой талант в нашей стран", - сказал Гуров. Нацпроект включает в себя девять федеральных проектов, которые реализуют Росмолодежь, Минпросвещения России, Минобрнауки РФ, Минкультуры, Россотрудничество, Рособрнадзор и другие организации. В свою очередь федеральные проекты включают 165 различных мер и инициатив. Среди них развитие молодежной, образовательной и научной инфраструктуры, грантовая поддержка инициатив молодежи, повышение квалификации педагогов, а также вовлечение детей и подростков в патриотические и добровольческие движения. В рамках нацпроекта к 2030 году планируется создать 489 образовательных кластеров, повысить квалификацию более 55 тысяч преподавателей. "В нашей стране молодежь и дети всегда были и остаются приоритетом государственной политики. Создаются условия для их всестороннего развития, поддерживаются стремления к профессиональному росту и самореализации. Это важно, поскольку будущее страны во многом зависит от того, какие возможности мы сегодня создадим для подрастающих поколений. Говоря в этом контексте о Российском обществе "Знание", хочется сказать, что мы видим своей задачей давать ребятам актуальные и достоверные знания, ориентиры и ресурсы для их уверенного движения вперед. Мы верим в потенциал каждого молодого человека и делаем всё, чтобы их навыки находили поддержку и открывали новые горизонты возможностей", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Презентация нацпроекта прошла в формате диалога представителей ведомств, организаций и глав регионов с молодежью.

https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html

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общество, россия, москва, григорий гуров, владимир путин, максим древаль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)