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В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту - РИА Новости, 12.04.2025
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19:31 12.04.2025 (обновлено: 19:45 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту
В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту - РИА Новости, 12.04.2025
В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащего одной из частей Черниговского гарнизона, подозреваемого в призывах к насильственному изменению... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:31:00+03:00
2025-04-12T19:45:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащего одной из частей Черниговского гарнизона, подозреваемого в призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". По данным командования, сотрудники военной контрразведки СБУ зафиксировали случаи "незаконных действий военнослужащего" одной из частей в Черниговской области, связанных с попытками насильственного изменения конституционного строя или захвата госвласти. "Установлено, что военнослужащий систематически публиковал собственноручно созданные им видеоматериалы в приложении Tik-Tok, в которых призывал военнослужащих сил обороны Украины к совершению СОЧ (самовольное оставление части - ред.) и подстрекал население к свержению конституционного строя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного командования ВСУ "Север". Подозреваемого, чье имя не указывается, задержали, ему грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20250407/shpionazh-2009866579.html
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в мире, черниговская область, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Черниговская область, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту

СБУ задержала военнослужащего в Черниговской области за призывы к захвату власти

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащего одной из частей Черниговского гарнизона, подозреваемого в призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север".
По данным командования, сотрудники военной контрразведки СБУ зафиксировали случаи "незаконных действий военнослужащего" одной из частей в Черниговской области, связанных с попытками насильственного изменения конституционного строя или захвата госвласти.
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"Установлено, что военнослужащий систематически публиковал собственноручно созданные им видеоматериалы в приложении Tik-Tok, в которых призывал военнослужащих сил обороны Украины к совершению СОЧ (самовольное оставление части - ред.) и подстрекал население к свержению конституционного строя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного командования ВСУ "Север".
Подозреваемого, чье имя не указывается, задержали, ему грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.
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