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В Госдуме напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 12.04.2025
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02:39 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/gosduma-2010834247.html
В Госдуме напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленточки
В Госдуме напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 12.04.2025
В Госдуме напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленточки
Публичное осквернение георгиевской ленты грозит штрафом до 5 миллионов рублей или уголовной ответственностью вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:39:00+03:00
2025-04-12T02:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевской ленты грозит штрафом до 5 миллионов рублей или уголовной ответственностью вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание. "Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В особо тяжких случаях, например, при организованном групповом нарушении или использовании интернет-площадок, наказание ужесточается до 5 миллионов рублей или пяти лет заключения", - сказала Занко. Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба, пояснила Занко. "Нормативный акт четко регламентирует использование ленты во время официальных мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным датам военной истории России, а также при проведении патриотических акций. При этом граждане и организации сохраняют право на использование символа при условии соблюдения его статуса", - отметила депутат ГД.
https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html
https://ria.ru/20250410/gosduma-2010574338.html
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общество, россия, ольга занко, владимир путин, госдума рф, волонтеры победы, единая россия
Общество, Россия, Ольга Занко, Владимир Путин, Госдума РФ, Волонтеры Победы, Единая Россия
В Госдуме напомнили о наказании за осквернение георгиевской ленточки

Депутат Занко: осквернение георгиевской ленты грозит сроком до пяти лет

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевской ленты грозит штрафом до 5 миллионов рублей или уголовной ответственностью вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия").
В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание.
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"Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В особо тяжких случаях, например, при организованном групповом нарушении или использовании интернет-площадок, наказание ужесточается до 5 миллионов рублей или пяти лет заключения", - сказала Занко.
Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба, пояснила Занко.
"Нормативный акт четко регламентирует использование ленты во время официальных мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным датам военной истории России, а также при проведении патриотических акций. При этом граждане и организации сохраняют право на использование символа при условии соблюдения его статуса", - отметила депутат ГД.
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