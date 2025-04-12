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В Горловке из-за обстрела погибла женщина - РИА Новости, 12.04.2025
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10:02 12.04.2025 (обновлено: 10:10 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/gorlovka-2010856680.html
В Горловке из-за обстрела погибла женщина
В Горловке из-за обстрела погибла женщина - РИА Новости, 12.04.2025
В Горловке из-за обстрела погибла женщина
Мирная жительница Горловки погибла из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:02:00+03:00
2025-04-12T10:10:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мирная жительница Горловки погибла из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате артобстрела поселка Комарова со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Согласно данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток ВСУ трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html
https://ria.ru/20250412/sk-2010851303.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке из-за обстрела погибла женщина

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мирная жительница Горловки погибла из-за обстрела города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате артобстрела поселка Комарова со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
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Согласно данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток ВСУ трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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