Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
Гончаренко*: власти Украины совершенно провалили всеобщую мобилизацию
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Украины провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "тотальную бусификацию", где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации, заявил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в субботу замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. Гончаренко* раскритиковал "замалчивание темы мобилизации", подчеркнув вопиющую несправедливость системы. Он указывает на дисбаланс: пока одни военные уже третий год находятся на передовой без возможности вернуться домой, другие граждане даже повесток не получают.
"Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что служба в ВСУ должна иметь четкие сроки и не превращаться "в рабство", Гончаренко* также предложил расформировать военкоматы.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов