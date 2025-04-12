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Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
Власти Украины провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "тотальную бусификацию", где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:38:00+03:00
2025-04-12T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
игорь швайка
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Украины провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "тотальную бусификацию", где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации, заявил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее в субботу замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. Гончаренко* раскритиковал "замалчивание темы мобилизации", подчеркнув вопиющую несправедливость системы. Он указывает на дисбаланс: пока одни военные уже третий год находятся на передовой без возможности вернуться домой, другие граждане даже повесток не получают. "Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что служба в ВСУ должна иметь четкие сроки и не превращаться "в рабство", Гончаренко* также предложил расформировать военкоматы. Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010846993.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, игорь швайка, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Игорь Швайка, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине

Гончаренко*: власти Украины совершенно провалили всеобщую мобилизацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Украины провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "тотальную бусификацию", где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации, заявил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в субботу замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. Гончаренко* раскритиковал "замалчивание темы мобилизации", подчеркнув вопиющую несправедливость системы. Он указывает на дисбаланс: пока одни военные уже третий год находятся на передовой без возможности вернуться домой, другие граждане даже повесток не получают.
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"Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что служба в ВСУ должна иметь четкие сроки и не превращаться "в рабство", Гончаренко* также предложил расформировать военкоматы.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоИгорь ШвайкаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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