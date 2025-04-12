https://ria.ru/20250412/glava-2010877692.html

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 12.04.2025

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:50:00+03:00

2025-04-12T13:50:00+03:00

2025-04-12T13:50:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министр иностранных дел (Турции - ред.) Хакан Фидан провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Анталийского дипломатического форума. В ходе встречи была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870747.html

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Варвара Скокшина

турция, россия, анталья (провинция), сергей лавров, хакан фидан, в мире