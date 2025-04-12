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Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 12.04.2025
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13:50 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/glava-2010877692.html
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 12.04.2025
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:50:00+03:00
2025-04-12T13:50:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министр иностранных дел (Турции - ред.) Хакан Фидан провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Анталийского дипломатического форума. В ходе встречи была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870747.html
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турция, россия, анталья (провинция), сергей лавров, хакан фидан, в мире
Турция, Россия, Анталья (провинция), Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике

Лавров и Фидан обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Министр иностранных дел (Турции - ред.) Хакан Фидан провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Анталийского дипломатического форума. В ходе встречи была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики", - сообщил собеседник агентства.
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ТурцияРоссияАнталья (провинция)Сергей ЛавровХакан ФиданВ мире
 
 
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