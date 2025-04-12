https://ria.ru/20250412/glava-2010877692.html
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 12.04.2025
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:50:00+03:00
2025-04-12T13:50:00+03:00
2025-04-12T13:50:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Анталье обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министр иностранных дел (Турции - ред.) Хакан Фидан провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Анталийского дипломатического форума. В ходе встречи была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870747.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, анталья (провинция), сергей лавров, хакан фидан, в мире
Турция, Россия, Анталья (провинция), Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
Лавров и Фидан обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в энергетике