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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков - РИА Новости, 12.04.2025
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:30:00+03:00
2025-04-12T00:30:00+03:00
2025-04-12T00:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. "Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня", - говорится в сообщении. Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Окончил факультет журналистики МГУ по специальности "Театральная критика", работал корреспондентом в газете "Советская Россия", заведующим отделом искусств в "Литературной газете", кинообзревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня", журнале "Итоги", вел телепередачу "Кинопанорама", а также рубрики в газете "Известия", журнале "Огонек" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, советская россия, литературная газета, культура, общество
Культура, Краснодар, Советская Россия, Литературная газета, Культура, Общество
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет