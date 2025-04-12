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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков - РИА Новости, 12.04.2025
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Культура
 
00:30 12.04.2025
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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков - РИА Новости, 12.04.2025
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. "Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня", - говорится в сообщении. Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Окончил факультет журналистики МГУ по специальности "Театральная критика", работал корреспондентом в газете "Советская Россия", заведующим отделом искусств в "Литературной газете", кинообзревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня", журнале "Итоги", вел телепередачу "Кинопанорама", а также рубрики в газете "Известия", журнале "Огонек" и других.
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краснодар, советская россия, литературная газета, культура, общество
Культура, Краснодар, Советская Россия, Литературная газета, Культура, Общество
Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет

© Фото : Московские НовостиЮрий Гладильщиков
Юрий Гладильщиков - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Московские Новости
Юрий Гладильщиков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале.
"Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня", - говорится в сообщении.
Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Окончил факультет журналистики МГУ по специальности "Театральная критика", работал корреспондентом в газете "Советская Россия", заведующим отделом искусств в "Литературной газете", кинообзревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня", журнале "Итоги", вел телепередачу "Кинопанорама", а также рубрики в газете "Известия", журнале "Огонек" и других.
 
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