https://ria.ru/20250412/gladilschikov-2010827069.html

Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Умер кинокритик Юрий Гладильщиков - РИА Новости, 12.04.2025

Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:30:00+03:00

2025-04-12T00:30:00+03:00

2025-04-12T00:30:00+03:00

культура

краснодар

советская россия

литературная газета

культура

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/37301/98/373019877_0:53:801:503_1920x0_80_0_0_78bda664c5a99ae8ecf944a2573106b3.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в Telegram-канале. "Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня", - говорится в сообщении. Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Окончил факультет журналистики МГУ по специальности "Театральная критика", работал корреспондентом в газете "Советская Россия", заведующим отделом искусств в "Литературной газете", кинообзревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня", журнале "Итоги", вел телепередачу "Кинопанорама", а также рубрики в газете "Известия", журнале "Огонек" и других.

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодар, советская россия, литературная газета, культура, общество