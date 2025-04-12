Рейтинг@Mail.ru
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 12.04.2025 (обновлено: 23:57 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии - РИА Новости, 12.04.2025
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Handesblatt, что новое правительство Германии может приступить к работе 6... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:56:00+03:00
2025-04-12T23:57:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
маркус зедер
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Handesblatt, что новое правительство Германии может приступить к работе 6 мая. &quot;Ожидается, что новое федеральное правительство приступит к работе 6 мая. Потом у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы быстро решить несколько вопросов, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется&quot;, - сказал Мерц.В качестве примеров конкретных действий Мерц привел укрепление охраны границ, проведение большего количества депортаций, отмену закона о цепочке поставок и борьбу с бюрократией. В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора, которое, вероятно, состоится 5 мая. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250410/data-2010518902.html
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, маркус зедер, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Маркус Зедер, ХДС/ХСС
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии

Лидер ХДС/ХСС Мерц: новое правительство Германии может начать работу 6 мая

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Handesblatt, что новое правительство Германии может приступить к работе 6 мая.
«

"Ожидается, что новое федеральное правительство приступит к работе 6 мая. Потом у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы быстро решить несколько вопросов, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется", - сказал Мерц.

Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
СМИ раскрыли дату избрания Мерца на пост канцлера ФРГ
10 апреля, 16:19
В качестве примеров конкретных действий Мерц привел укрепление охраны границ, проведение большего количества депортаций, отмену закона о цепочке поставок и борьбу с бюрократией.
В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора, которое, вероятно, состоится 5 мая.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
8 апреля, 17:22
 
В миреГерманияФридрих МерцМаркус ЗедерХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала