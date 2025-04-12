https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html

Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии

Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии - РИА Новости, 12.04.2025

Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Handesblatt, что новое правительство Германии может приступить к работе 6... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:56:00+03:00

2025-04-12T23:56:00+03:00

2025-04-12T23:57:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

маркус зедер

хдс/хсс

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Handesblatt, что новое правительство Германии может приступить к работе 6 мая. "Ожидается, что новое федеральное правительство приступит к работе 6 мая. Потом у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы быстро решить несколько вопросов, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется", - сказал Мерц.В качестве примеров конкретных действий Мерц привел укрепление охраны границ, проведение большего количества депортаций, отмену закона о цепочке поставок и борьбу с бюрократией. В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора, которое, вероятно, состоится 5 мая. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250410/data-2010518902.html

https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html

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в мире, германия, фридрих мерц, маркус зедер, хдс/хсс