https://ria.ru/20250412/gaza-2010945902.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы - РИА Новости, 12.04.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:25:00+03:00
2025-04-12T23:25:00+03:00
2025-04-12T23:25:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. "После сирен, прозвучавших некоторое время назад на открытой местности около сектора Газа, один снаряд, который был идентифицирован как пересекающий территорию Израиля из Газы, был перехвачен ЦАХАЛ", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250412/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f4b2af96e5f31ae98d878e1d845668e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы
Израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной ХАМАС из Газы