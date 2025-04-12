https://ria.ru/20250412/gaza-2010945902.html

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы - РИА Новости, 12.04.2025

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Газы

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:25:00+03:00

2025-04-12T23:25:00+03:00

2025-04-12T23:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. "После сирен, прозвучавших некоторое время назад на открытой местности около сектора Газа, один снаряд, который был идентифицирован как пересекающий территорию Израиля из Газы, был перехвачен ЦАХАЛ", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250412/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, палестина