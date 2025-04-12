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В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ - РИА Новости, 12.04.2025
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16:05 12.04.2025 (обновлено: 16:06 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ - РИА Новости, 12.04.2025
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ
Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:05:00+03:00
2025-04-12T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание, около тысячи человек были эвакуированы, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. "Неизвестный в субботу утром распылил слезоточивый газ в музее с самой большой в мире железнодорожной моделью. По данным полиции, в результате 42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были госпитализированы в больницы Гамбуга. "Миниатюрная страна чудес" была эвакуирована", - пишет издание. В основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями, говорится в материале. Примерно через полчаса около тысячи человек, покинувших здание, смогли продолжить осмотр экспозиции. Правоохранители попытались найти виновника происшествия на месте преступления, но безуспешно. Расследование продолжается, сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения, пишет Bild. "Миниатюрная страна чудес" – музей в Гамбурге, который представляет собой макет разных стран и городов мира в масштабе 1:87. Музей был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой в мире действующей железнодорожной модели. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году "страну чудес" посетили более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html
https://ria.ru/20240830/germany-1969611248.html
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в мире, гамбург (город)
В мире, Гамбург (город)
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ

Bild: в музее в Гамбурге распылили слезоточивый газ, более 40 человек пострадали

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание, около тысячи человек были эвакуированы, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Неизвестный в субботу утром распылил слезоточивый газ в музее с самой большой в мире железнодорожной моделью. По данным полиции, в результате 42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были госпитализированы в больницы Гамбуга. "Миниатюрная страна чудес" была эвакуирована", - пишет издание.
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В основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями, говорится в материале. Примерно через полчаса около тысячи человек, покинувших здание, смогли продолжить осмотр экспозиции.
Правоохранители попытались найти виновника происшествия на месте преступления, но безуспешно. Расследование продолжается, сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения, пишет Bild.
"Миниатюрная страна чудес" – музей в Гамбурге, который представляет собой макет разных стран и городов мира в масштабе 1:87. Музей был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой в мире действующей железнодорожной модели. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году "страну чудес" посетили более 1,5 миллиона человек.
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