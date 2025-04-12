https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ - РИА Новости, 12.04.2025
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ
Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:05:00+03:00
2025-04-12T16:05:00+03:00
2025-04-12T16:06:00+03:00
в мире
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание, около тысячи человек были эвакуированы, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. "Неизвестный в субботу утром распылил слезоточивый газ в музее с самой большой в мире железнодорожной моделью. По данным полиции, в результате 42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были госпитализированы в больницы Гамбуга. "Миниатюрная страна чудес" была эвакуирована", - пишет издание. В основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями, говорится в материале. Примерно через полчаса около тысячи человек, покинувших здание, смогли продолжить осмотр экспозиции. Правоохранители попытались найти виновника происшествия на месте преступления, но безуспешно. Расследование продолжается, сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения, пишет Bild. "Миниатюрная страна чудес" – музей в Гамбурге, который представляет собой макет разных стран и городов мира в масштабе 1:87. Музей был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой в мире действующей железнодорожной модели. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году "страну чудес" посетили более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html
https://ria.ru/20240830/germany-1969611248.html
гамбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город)
В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ
Bild: в музее в Гамбурге распылили слезоточивый газ, более 40 человек пострадали
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание, около тысячи человек были эвакуированы, сообщает газета Bild
со ссылкой на полицию.
"Неизвестный в субботу утром распылил слезоточивый газ в музее с самой большой в мире железнодорожной моделью. По данным полиции, в результате 42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были госпитализированы в больницы Гамбуга. "Миниатюрная страна чудес" была эвакуирована", - пишет издание.
В основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями, говорится в материале. Примерно через полчаса около тысячи человек, покинувших здание, смогли продолжить осмотр экспозиции.
Правоохранители попытались найти виновника происшествия на месте преступления, но безуспешно. Расследование продолжается, сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения, пишет Bild.
"Миниатюрная страна чудес" – музей в Гамбурге
, который представляет собой макет разных стран и городов мира в масштабе 1:87. Музей был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой в мире действующей железнодорожной модели. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году "страну чудес" посетили более 1,5 миллиона человек.