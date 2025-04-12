https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html

В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ

В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ - РИА Новости, 12.04.2025

В Гамбурге в музее распылили слезоточивый газ

Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:05:00+03:00

2025-04-12T16:05:00+03:00

2025-04-12T16:06:00+03:00

в мире

гамбург (город)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее "Миниатюрная страна чудес" немецкого города Гамбурга, в результате более 40 человек пожаловались на недомогание, около тысячи человек были эвакуированы, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. "Неизвестный в субботу утром распылил слезоточивый газ в музее с самой большой в мире железнодорожной моделью. По данным полиции, в результате 42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были госпитализированы в больницы Гамбуга. "Миниатюрная страна чудес" была эвакуирована", - пишет издание. В основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями, говорится в материале. Примерно через полчаса около тысячи человек, покинувших здание, смогли продолжить осмотр экспозиции. Правоохранители попытались найти виновника происшествия на месте преступления, но безуспешно. Расследование продолжается, сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения, пишет Bild. "Миниатюрная страна чудес" – музей в Гамбурге, который представляет собой макет разных стран и городов мира в масштабе 1:87. Музей был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой в мире действующей железнодорожной модели. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году "страну чудес" посетили более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html

https://ria.ru/20240830/germany-1969611248.html

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гамбург (город)