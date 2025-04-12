https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
В Запорожской области открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:41:00+03:00
2025-04-12T15:41:00+03:00
2025-04-12T15:41:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Федор Юрчихин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор региона Антон Тицкий, командир отдельного разведывательно-штурмового батальона "112" Алексей Кочегура. Памятник установлен неподалеку от школы имени Юрия Гагарина, на одноименной улице. Он представляет собой постамент с установленным на ним бюстом первого космонавта. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.
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космос - риа наука, запорожская область, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин, евгений балицкий, день космонавтики — 2025, мелитополь, россия
Космос - РИА Наука, Запорожская область, Юрий Гагарин (космонавт), Федор Юрчихин, Евгений Балицкий, День космонавтики — 2025, Мелитополь, Россия
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
В Мелитополе открыли бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина