https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html

В Запорожской области открыли бюст Гагарина

В Запорожской области открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025

В Запорожской области открыли бюст Гагарина

Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:41:00+03:00

2025-04-12T15:41:00+03:00

2025-04-12T15:41:00+03:00

космос - риа наука

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федор юрчихин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Федор Юрчихин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор региона Антон Тицкий, командир отдельного разведывательно-штурмового батальона "112" Алексей Кочегура. Памятник установлен неподалеку от школы имени Юрия Гагарина, на одноименной улице. Он представляет собой постамент с установленным на ним бюстом первого космонавта. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.

https://ria.ru/20250412/gagarin-2010874214.html

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космос - риа наука, запорожская область, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин, евгений балицкий, день космонавтики — 2025, мелитополь, россия