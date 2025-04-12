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В Запорожской области открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
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15:41 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
В Запорожской области открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:41:00+03:00
2025-04-12T15:41:00+03:00
космос - риа наука
запорожская область
юрий гагарин (космонавт)
федор юрчихин
евгений балицкий
день космонавтики — 2025
мелитополь
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Федор Юрчихин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор региона Антон Тицкий, командир отдельного разведывательно-штурмового батальона "112" Алексей Кочегура. Памятник установлен неподалеку от школы имени Юрия Гагарина, на одноименной улице. Он представляет собой постамент с установленным на ним бюстом первого космонавта. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010874214.html
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космос - риа наука, запорожская область, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин, евгений балицкий, день космонавтики — 2025, мелитополь, россия
Космос - РИА Наука, Запорожская область, Юрий Гагарин (космонавт), Федор Юрчихин, Евгений Балицкий, День космонавтики — 2025, Мелитополь, Россия
В Запорожской области открыли бюст Гагарина

В Мелитополе открыли бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТоржественная церемония открытия памятника летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Мелитополе
Торжественная церемония открытия памятника летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Торжественная церемония открытия памятника летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в городе Мелитополь Запорожской области на одноименной улице, мероприятие приурочено к Дню космонавтики, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Федор Юрчихин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор региона Антон Тицкий, командир отдельного разведывательно-штурмового батальона "112" Алексей Кочегура.
Памятник установлен неподалеку от школы имени Юрия Гагарина, на одноименной улице. Он представляет собой постамент с установленным на ним бюстом первого космонавта. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Вчера, 13:04
 
Космос - РИА НаукаЗапорожская областьЮрий Гагарин (космонавт)Федор ЮрчихинЕвгений БалицкийДень космонавтики — 2025МелитопольРоссия
 
 
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