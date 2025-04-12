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Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества - РИА Новости, 12.04.2025
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09:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010855496.html
Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества
Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества - РИА Новости, 12.04.2025
Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества
Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:47:00+03:00
2025-04-12T09:47:00+03:00
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россия
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, заявил президент России Владимир Путин. Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля. "Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего отечества", - говорится в письме. Кроме того, президент России подчеркнул, что страна гордится прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов – настоящих патриотов и подвижников, "стоявших у истоков национальной космической программы".
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космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий гагарин (космонавт)
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт)
Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества

Путин назвал полет Гагарина в космос эпохальным событием и триумфом отечества

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля.
«
"Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего отечества", - говорится в письме.
Кроме того, президент России подчеркнул, что страна гордится прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов – настоящих патриотов и подвижников, "стоявших у истоков национальной космической программы".
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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