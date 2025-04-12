https://ria.ru/20250412/gagarin-2010855496.html

Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества

Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества - РИА Новости, 12.04.2025

Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом отечества

Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:47:00+03:00

2025-04-12T09:47:00+03:00

2025-04-12T09:47:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом отечества, заявил президент России Владимир Путин. Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля. "Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего отечества", - говорится в письме. Кроме того, президент России подчеркнул, что страна гордится прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов – настоящих патриотов и подвижников, "стоявших у истоков национальной космической программы".

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий гагарин (космонавт)