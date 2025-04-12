https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html

ЕС может отказаться от партнерства с США, сообщила газета Financial Times

ЕС может отказаться от партнерства с США, сообщила газета Financial Times - РИА Новости, 12.04.2025

ЕС может отказаться от партнерства с США, сообщила газета Financial Times

Европа может отказаться от партнерства с США, поддавшись соблазну получить доступ к китайскому рынку на фоне многочисленных проблем и вызовов, стоящих перед... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:09:00+03:00

2025-04-12T16:09:00+03:00

2025-04-12T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Европа может отказаться от партнерства с США, поддавшись соблазну получить доступ к китайскому рынку на фоне многочисленных проблем и вызовов, стоящих перед европейскими странами, пишет обозреватель Орен Касс в статье для газеты Financial Times. По его словам, в новом многополярном мире, который придет на смену "либеральному миропорядку", США возглавят альянс экономики и безопасности, опирающийся на крупные рыночные демократии, предоставив при этом Китаю собственную сферу влияния. Участие в блоке, возглавляемом США, потребует выполнения определенных требований, главным из которых станет сбалансированная торговля, так чтобы ни одна страна не имела большого профицита или дефицита за счет других, чтобы каждый член союза взял на себя инициативу в обеспечении собственной безопасности, а также совместное обязательство вытеснить Китай со своих рынков. Скорее всего, на подобные условия согласятся Мексика, Канада, Япония и Индия. Что касается Европы, то ее участие в подобном союзе под большим вопросом. "Стратегия США основывается на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с Америкой, а не Китаем, даже при условии пересмотра договоренностей, что потребует от них большей отдачи. В большинстве случаев это кажется беспроигрышным вариантом. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро", - говорится в материале на сайте издания. В частности, Германии, чтобы устранить торговый дисбаланс с США, пришлось бы отказаться от своей экспортоориентированной экономической модели, начать стимулировать внутреннее потребление и покупать больше американских товаров. Ей также пришлось бы взять на себя ведущую роль в восстановлении военной мощи Европы. Кроме того, в европейских странах уменьшается численность населения, энергетическая политика наносит вред самим же членам ЕС, а также наблюдается кризис демократической легитимности и чувствуется нехватка инновационных технологий. Обозреватель полагает, что с учетом всего вышесказанного, вряд ли у европейских лидеров будет большое желание пойти на жертвы ради партнерства с США, особенно учитывая, насколько привлекательна перспектива получить доступ к китайскому рынку. Ранее издание Handelsblatt сообщало, что Европейский союз и Китай договорились начать новые переговоры об отмене введенных ЕС пошлин на электромобили, произведенные в КНР, на фоне пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом. Однако затем, комментируя вопрос о возможных изменениях в позиции Брюсселя, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ситуация с повышенными пошлинами Евросоюза на китайские электромобили остается неизменной.

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010775119.html

https://ria.ru/20250411/pushkov-2010644094.html

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цены на нефть, сша, китай, европа, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире